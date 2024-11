1º Congresso Futebol e Finanças reúne grandes nomes do esporte e mercado financeiro em Santos

No dia 2 de dezembro, a cidade de Santos sediará o 1º Congresso Futebol e Finanças, um marco inédito no Brasil que reúne esportes e finanças para discutir inovações e oportunidades de investimento. Organizado pela XP Santé Investimentos – credenciada a XP Investimentos, em parceria com o técnico e ex-jogador Maurício Copertino, o evento contará com renomados especialistas do esporte e do mercado financeiro para debates e painéis, às 14 horas, no Sheraton Hotel (Alameda Armênio Mendes, 70, Aparecida, Santos).

Com o objetivo de criar um espaço de aprendizado e conexões estratégicas entre figuras influentes do futebol mundial e do mercado financeiro, o congresso reunirá nomes como Vanderlei Luxemburgo, Hortência Marcari, Ricardo Rocha, Mariana Leme, Guilherme Leite, Douglas Mauri, Bruno Ballista e Fabiano Pereira Costa, entre outros. “Queremos proporcionar um ecossistema de conhecimento que ajude o esporte a se beneficiar das últimas tendências financeiras”, afirma Mariana Gonzalez Leme, sócia-fundadora da XP Santé Investimentos.

O evento tem a expectativa de reunir cerca de 300 pessoas, incluindo jogadores de futebol, técnicos, empresários do esporte, investidores e gestores financeiros interessados em explorar oportunidades de investimento e gerenciar suas finanças de forma estratégica. Com informações personalizadas e oportunidades de networking, o congresso será um ponto de referência para quem deseja entender as novas possibilidades de investimento no universo esportivo.

Ainda segundo a executiva, o congresso é uma excelente oportunidade para marcas que buscam ampliar sua visibilidade no mercado esportivo e financeiro. “É um espaço onde investidores e profissionais do esporte podem se encontrar, trocar experiências e identificar novas possibilidades de crescimento e colaboração“, define Mariana.

O técnico Maurício Copertino destaca a importância do encontro para discutir as tendências e inovações do mercado esportivo brasileiro. “O segmento está em constante evolução e será crucial para discutir as

transformações no setor”, conclui Copertino. Os ingressos para o 1º Congresso Futebol e Finanças estão disponíveis a partir de R$ 250 (Arena) e R$ 450 (VIP Conexão). Como as vagas são limitadas, os interessados devem garantir com antecedência pelo site https://santeinvestimentos.com.br/cff.

Serviço

Evento: 1º Congresso Futebol e Investimentos

Data: 2 de dezembro de 2024

Horário: A partir das 14h

Local: Sheraton Hotel – Alameda Armenio Mendes, 70 – Aparecida, Santos