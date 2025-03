1ª Corrida Kids do Grand Plaza tem programação imperdível para pequenos de 2 a 12 anos

O Grand Plaza Shopping e a Fuse Eventos Esportivos, organizadora que tem 21 anos de experiência no mercado, se uniram para realizar a 1ª edição da Corrida Kids do Grand Plaza – Circuito Kids 2025,um evento esportivo desenvolvido especialmente para crianças de 2 a 12 anos, que acontecerá no dia 6 de abril.

Com percursos de 50 a 200 metros, a iniciativa busca incentivar hábitos saudáveis desde a infância, proporcionando um dia repleto de esporte, brincadeiras e momentos inesquecíveis para os pequenos e suas famílias.

O evento acontecerá no Estacionamento G1 Coberto do Grand Plaza, garantindo conforto e segurança para os participantes e seus acompanhantes. Cada atletinha receberá um kit exclusivo, contendo camiseta, número de peito, medalha de participação (somente para aqueles que concluírem o percurso) e brindes dos patrocinadores e apoiadores. Os percursos são adaptados para cada uma das faixas etárias, garantindo que todas as crianças participem de forma adequada e segura.

“A 1ª Corrida Kids do Grand Plaza vai muito além do esporte – é uma celebração da infância, do bem-estar e, acima de tudo, da inclusão. Em abril, mês dedicado à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, reforçamos nosso compromisso em criar eventos acessíveis e acolhedores para todas as famílias. Queremos que cada criança se sinta como parte dessa experiência, vivenciando a alegria de cruzar a linha de chegada. Essa iniciativa reafirma o Grand Plaza como um espaço de convivência, lazer e entretenimento para toda a comunidade, sempre pautado pela diversidade e pelo acolhimento”, afirma Rafael Almeida, Gerente de Marketing do Grand Plaza.



Confira as baterias do evento

De 2 a 4 anos (50 metros) – Início às 10h (chegar com 30 minutos de antecedência)

De 5 a 7 anos (100 metros) – Início às 10h40 (chegar com 30 minutos de antecedência)

De 8 a 12 anos (200 metros) – Início às 11h20 (chegar com 30 minutos de antecedência)

Além da corrida, os pequenos poderão aproveitar diversas atividades na arena recreativa, com brincadeiras e diversas atrações. O evento é uma oportunidade para as famílias saírem da rotina, incentivarem o esporte desde cedo e viverem momentos de alegria juntos.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Para garantir a participação, basta acessar o site oficial www.eventosgrandplaza.com.br e realizar a inscrição.

Serviço

Evento: 1ª Corrida Grand Plaza – Circuito Kids 2025

Data: 06/04/2025, a partir das 10h

Local: Shopping Grand Plaza

Inscrições: https://eventosgrandplaza.com.br/