Grand Plaza promove ação especial em apoio ao Dia Mundial da Síndrome de Down

O Grand Plaza realiza nesta sexta-feira (21) uma ação especial em apoio ao Dia Mundial da Síndrome de Down, reforçando seu compromisso com a inclusão e a valorização da diversidade. A iniciativa convida os clientes a se engajarem na campanha “Lots of Socks”, que utiliza meias coloridas e diferentes como símbolo de respeito e empatia com as pessoas com síndrome de Down.

Todos que visitarem o shopping neste dia usando meias coloridas e passarem pelo Espaço Cliente terão direito à isenção do estacionamento e poderão retirar brindes exclusivos preparados especialmente para a data. Além disso, a ação busca estimular conversas sobre a importância da inclusão social e do reconhecimento das potencialidades das pessoas com síndrome de Down.

Com essa mobilização, o Grand Plaza reforça o papel social dos espaços de convivência e consumo, criando um ambiente acolhedor e consciente para todos. A ação é uma oportunidade para que clientes, lojistas e sociedade participem ativamente de uma causa que celebra as diferenças e promove a igualdade.

Serviço:

Ação em apoio ao Dia Mundial da Síndrome de Down

Local: Espaço cliente

Endereço: Av. Industrial, 600 – Bairro Jardim, Santo André – SP

Data: 21 de março

Horário: Durante o funcionamento do shopping

*Obrigatório estar vestindo meias coloridas