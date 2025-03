Itanhaém celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down com Basquete Down

Em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a cidade de Itanhaém realizará, no dia 24 de março, a 4ª edição do evento Basquete Down. A atividade será realizada no Ginásio Ernesto Coser (EM Leonor Mendes de Barros), localizado no Jardim Mosteiro, com início programado para as 13h30.

A ação, que é promovida pela Prefeitura Municipal de Itanhaém em colaboração com as Secretarias de Educação e Esportes e Lazer, visa proporcionar uma tarde recreativa e inclusiva para crianças com síndrome de Down que fazem parte da Rede Municipal de Ensino. Espera-se a participação de alunos de diversas idades, desde a educação infantil até o 9º ano, acompanhados por seus responsáveis.

O Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado anualmente em 21 de março, tem como finalidade conscientizar a sociedade sobre a importância de garantir direitos e oportunidades iguais para as pessoas com essa condição. A data foi oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas em 2012 e se destina a celebrar a vida e os direitos das pessoas que vivem com a síndrome.

É fundamental destacar que a Síndrome de Down não é uma enfermidade, mas sim uma alteração genética resultante da presença de um cromossomo 21 adicional, conhecida como trissomia. No Brasil, estima-se que haja cerca de 300 mil indivíduos com essa condição, todos protegidos por legislações que asseguram seus direitos.