15º Festival Coralusp começa neste final de semana com grupos variados

A 15ª edição do Festival Coralusp será realizada nestes próximos finais de semana de 21 a 23 e 28 a 30 de junho no Centro Cultural Camargo Guarnieri, na Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo. Além dos 13 grupos do Coral Universidade de São Paulo (Coralusp), a programação vai contar com diversos outros coros convidados, com os mais diversos repertórios.

Diretor artístico do Coralusp, Eduardo Fernandes é o responsável pela programação. Ele destaca a diversidade das apresentações, com grupos masculinos, femininos e juvenis: “O Festival contempla uma grande variedade de gêneros musicais e diversas formações corais, o que é muito interessante para a plateia que vai assistir”.

Entre os participantes, o regente cita o “Seis Canta, um grupo misto que faz um trabalho com músicas autorais e arranjos muito elaborados; o grupo feminino Lyras formado por três meninas; em contraponto, o grupo masculino da cidade de Alumínio que era originalmente de uma fábrica e o grupo de adolescentes da Escola de Música do Parque do Ibirapuera. E a novidade deste ano, que é o coro da Igreja Batista da Liberdade, com o grupo masculino Cantores da Liberdade que está comemorando 60 anos e já fez turnês internacionais de grande qualidade”.

A programação conta ainda com apresentações de coros cênicos, com “encenações e um trabalho teatral junto com a música. Vamos receber nesta edição o Coro da Vila, o Grupo Coro e Osso da cidade de Matão, o Coral Gogós e o Coral Jovem Heliópolis que é ligado ao Instituto Baccarelli”.

“A participação no 15º Festival Coralusp é um momento bastante importante para todos os corais. E uma das razões é a ótima acústica do Centro Cultural Camargo Guarnieri, um lugar praticamente feito para corais, desde um grupo pequeno até os que contam com dezenas de pessoas.”

O diretor artístico enfatiza ainda a “excelência da programação deste 15º Festival, com convidados de grande qualidade artística em uma oportunidade de ver e ouvir colegas que fazem trabalhos relevantes”. Além da “boa oportunidade, para todos os coros, de ampliar o público e levar a sua música e opção estética para um público muito maior”.

Serviço

15º Festival Coralusp

Datas: 21 (sexta), 22 (sábado), 23 (domingo); 28 (sexta), 29 (sábado) e 30 (domingo) de junho

Horários: sextas-feiras às 20h30; sábados às 11 e 20 horas e domingos às 11 e 17 horas

Quanto: grátis

Local: Centro Cultural Camargo Guarnieri (Rua do Anfiteatro, 109, Butantã, São Paulo)