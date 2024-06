10º Inova Day do Parque Tecnológico São Caetano traz executivo do IFOOD para falar sobre inovação

O Parque Tecnológico São Caetano promoverá seu 10ª Inova Day no dia 25 de junho, às 18h30, em sua sede no centro da cidade. O convidado para essa edição é Marcus Gurgel, Diretor de Inovação & Corporate Ventures do IFOOD. Em sua apresentação ele abordará o tema “Tendências, talentos e escala de negócios” e falará sobre a visão de mercado da maior foodtech da América Latina que tem o propósito de revolucionar o universo da alimentação para proporcionar uma vida mais prática e prazerosa.

Voltado a empreendedores, profissionais do segmento de marketing e estudantes, o 10º Inova Day vai acontecer na sede do Parque Tecnológico, no centro de São Caetano do Sul. Os interessados podem fazer suas inscrições através do link.

10° InovaDay São Caetano

Dia 25 de junho

Horário: 18h30

Local: Parque Tecnológico São Caetano – Rua Samuel Klein 83 Centro – São Caetano do Sul – SP

Evento Gratuito