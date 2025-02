Zoe Saldaña se posiciona sobre polêmica envolvendo Karla Sofía Gascón

A atriz Zoe Saldaña manifestou sua posição em relação à controvérsia que envolve sua colega de elenco em Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón. A discussão ganhou destaque após a ressurreição de postagens antigas de Gascón no X (Twitter), que provocaram críticas significativas devido ao seu conteúdo ofensivo. Essa situação gerou um impacto negativo, eclipsando o sucesso do filme, que acumula 13 indicações ao Oscar, incluindo a primeira nomeação de Saldaña na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Em entrevista ao Variety Awards Circuit Podcast, Saldaña expressou sua tristeza em relação aos eventos recentes, enfatizando que a obra foi concebida com a intenção de promover inclusão e amor entre os indivíduos. “Estou triste. Essa é a palavra que melhor descreve o que sinto desde que tudo isso começou”, declarou a atriz. Ela também expressou sua decepção, afirmando: “Não posso responder pelas ações de outras pessoas. O que posso compartilhar é minha experiência pessoal, e nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto“.

A produção espanhola, sob a direção de Jacques Audiard, fez história ao se tornar o filme não falado em inglês com o maior número de indicações ao Oscar. Entretanto, a controvérsia gerada pelas postagens de Gascón complicou a trajetória da campanha do filme.

Saldaña, que atua ao lado de Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz e Édgar Ramírez, optou por não entrar em detalhes sobre uma possível conversa com Gascón desde o início da polêmica. “Sinto que já expus minha opinião suficiente sobre isso“, comentou. Ela também revelou estar ainda processando os acontecimentos e afirmou: “Não é algo que precisa ser resolvido imediatamente“.

Em uma entrevista concedida à CNN Espanhol, Gascón declarou que tanto Saldaña quanto Gomez a apoiam incondicionalmente. Ao ser questionada sobre essa afirmação, Saldaña hesitou em confirmar e fez referência a um posicionamento anterior no qual condenou discursos de ódio e racismo. “Não apoio qualquer forma de retórica negativa, racismo ou intolerância contra qualquer grupo“, reiterou ela.

Apesar das controvérsias, Saldaña mantém uma perspectiva otimista sobre o legado do filme, desejando que o público reconheça o esforço coletivo dos envolvidos na produção. “Sempre fui uma pessoa esperançosa. Fui criada para não ter preconceitos negativos contra nenhum grupo ou comunidade. Enquanto mantiver essa postura, ainda poderei defender um trabalho do qual me orgulho“, afirmou.

Por fim, a atriz ressaltou que a imagem retratada nas redes sociais por Gascón não corresponde à pessoa que conheceu durante as gravações. Contudo, ela destacou: “Não posso validar as ações das pessoas em seus momentos privados nas redes sociais“.