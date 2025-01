O renomado portal de notícias TMZ revelou nesta segunda-feira (6) que os atores Zendaya e Tom Holland estão noivos. A notícia surgiu após a atriz ser vista usando um anel que gerou especulações durante a cerimônia do Globo de Ouro.

Pedido de casamento realizado no final de 2024

De acordo com as informações divulgadas, Tom Holland teria feito o pedido de casamento no final de 2024, embora ainda não existam detalhes concretos sobre a data da cerimônia.

De amigos a noivos: a evolução do relacionamento

A relação entre os dois artistas começou em 2016, quando se conheceram durante as gravações do filme “Homem-Aranha: De Volta ao Lar“. Desde então, eles cultivaram uma amizade que evoluiu para um romance, que foi oficialmente assumido em 2021. Atualmente, ambos têm 28 anos e são reconhecidos não apenas por seus talentos atuantes, mas também pelo carinho demonstrado publicamente.

e quando a zendaya e o tom holland quebraram a internet aparecendo juntos como um casal na premiação bola de ouro



foi icônico!pic.twitter.com/32c3e7ujo9 — mai. 🕸️ (@maitholland) October 28, 2024

A aparição do anel durante o evento prestigioso levou fãs e a mídia a questionar a natureza do relacionamento, tornando-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O mundo do entretenimento aguarda ansiosamente por mais atualizações sobre o casal e seu futuro juntos.