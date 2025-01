Zendaya fala sobre os desafios da fama precoce e seus efeitos em jovens atores

A renomada atriz Zendaya, de 28 anos, expressou suas preocupações acerca das consequências da fama precoce vivida por jovens atores em seus inícios de carreira.

Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, a artista, que ganhou notoriedade em 2010 ao estrelar a série “Shake It Up” no Disney Channel ao lado de Bella Thorne, revelou ter um “relacionamento complicado” com a experiência da atuação na infância. Ela observou que já testemunhou os efeitos prejudiciais que essa exposição prematura pode causar a alguns indivíduos.

Embora Zendaya tenha afirmado que não faria mudanças em sua trajetória pessoal, ela destacou o desejo de ter vivido certos momentos longe dos holofotes. “Existem experiências que eu gostaria de ter mantido mais privadas”, comentou a atriz, refletindo sobre os desafios e as armadilhas da fama desde tenra idade.