Zé Vaqueiro e Léo Foguete se unem para cantar sobre “Qualidade de vida”

Eles têm algumas semelhanças: jovens que incendeiam por onde passam, estilos autênticos, vozes marcantes e histórias de vida de simplicidade, trabalho e superação. Zé Vaqueiro convocou a mais recente revelação do forró, Léo Foguete, para o single “Qualidade de vida”. A canção está disponível em todas as plataformas de áudio.

O videoclipe gravado em Fortaleza chega ao canal oficial de Zé Vaqueiro no Youtube no dia 03 de fevereiro. A capa oficial do single será selecionada até segunda-feira, 03, como um desafio para engajar os fãs a criarem uma nova versão baseada na imagem desenvolvida por Inteligência Artificial.

Pernambucanos que encantam o Brasil com canções animadas que falam de amor, fé, superação e alegria. O canto e os instrumentos foram companheiros fieis ao longo da adolescência dos cantores, principalmente nas horas vagas quando Zé Vaqueiro não estava trabalhando com vendas ou em um lava-jato; e Leo Foguete ajudando o pai na construção civil ou como porteiro e motoboy.

A parceria entre Zé Vaqueiro e Leo Foguete traz a importância do amor entre as pessoas, a produção audiovisual mostrará diferentes histórias desafiadoras de saudade e reconexão. Juntos, os cantores refletem que a verdadeira “Qualidade de Vida” está nas relações com aqueles que estão ao nosso redor e na capacidade transformadora de amar e ser amado.