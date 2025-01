 Zé Vaqueiro e esposa visitam hospital e trocam experiências com pais atípicos

Zé Vaqueiro celebrou seu aniversário com uma tarde surpresa na ala “Maria de Lourdes” do SOPAI – Hospital Infantil Filantrópico -, ontem, 20, em Fortaleza/CE. Emocionado, o cantor fala sobre a iniciativa: “Ser pai do Arthur mudou a minha vida e da Ingra para sempre. Este hospital foi um grande acalento para nós, quando decidimos doar todas as coisas do nosso menino. Aqui tem uma ala que acolhe mães e pais atípicos, com filhos que nunca saíram daqui, desde o nascimento. Fazer esta surpresa foi muito especial. Tornar o dia destes pais e pacientes leve, foi o desejo do meu coração”.

Quando soube que algumas mães gostam e acompanham seu trabalho, Zé Vaqueiro logo decidiu escolher um dia especial para este encontro, seu aniversário de 26 anos.

“Passar a tarde com estas mães e com estas crianças, foi um verdadeiro presente pra mim”, conclui Zé Vaqueiro.

Ingra acompanhou o marido e como ele se sentiu acolhida, “a força dessas mães é capaz de mover o mundo. Eu e o Zé sabemos o que isso realmente significa”, comenta.

Sobre o SOPAI – Fortaleza

O hospital infantil é 100% pediátrico e garante o acesso gratuito a serviços de saúde de alta complexidade em Fortaleza/CE, atendendo crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

E possui uma ala que cuida não só das crianças, mas também acolhe os pais para que possam ficar próximos de seus filhos.