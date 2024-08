Zé Vaqueiro apresenta 2º EP de “Ser Tão Eu” com a faixa foco “Se Depender de Mim”

O príncipe do forró, Zé Vaqueiro, continua a série de lançamentos de seu primeiro DVD ao vivo com a estreia de “Ser Tão Eu – Parte 2”. Gravado em Recife, o projeto é uma celebração à trajetória do artista, ambientado em cenários grandiosos criados por Zé Carratu.

O primeiro EP do projeto foi um sucesso absoluto, especialmente durante o período junino, com os hits “Maravilhosa”, que conquistou o TOP 1 no Spotify com mais de 40 milhões de streams, e “Baby”, parceria com Manu Bahtidão, que já acumula mais de 24 milhões de streams. Esses sucessos também se tornaram virais nas plataformas de vídeos curtos, com mais de 1 milhão de criações para “Maravilhosa”.

Agora, Zé Vaqueiro traz mais uma leva de músicas envolventes com o lançamento do EP “Ser Tão Eu – Parte 2”, composto por três novas faixas. A faixa foco “Se Depender de Mim” é um forró gostoso e envolvente, perfeito para dançar agarradinho. Mais uma vez, o cantor enaltece as mulheres na música, e promete ser um sucesso entre o público das playlists como Paredão Explode, Forró 2.0 e Forronejo.

Para marcar esse lançamento especial, Zé Vaqueiro está preparando o PodShow do “Ser Tão Eu”, uma live inovadora que mescla performances ao vivo dos maiores sucessos do projeto com entrevistas exclusivas, oferecendo uma experiência única para os fãs.

Os áudios das novas músicas estarão disponíveis a partir das 21h nas principais plataformas de streaming, e sua versão em vídeo chega ao meio-dia no dia 23 de agosto. Fique ligado e não perca essa nova fase da carreira de Zé Vaqueiro, que promete continuar encantando o Brasil com sua energia e talento incomparáveis.