Zagueiro Bruno Santos comemora vitória sobre o CRB na estreia do Água Santa na Copinha

Bruno Santos era um dos atletas do Água Santa mais felizes após a vitória desta sexta-feira por 3 a 0 sobre o CRB. O confronto realizado na cidade de Tupã marcou a estreia do Netuno na edição 2025 da Copa São Paulo de Juniores.

“Fizemos uma ótima preparação e a expectativa era positiva, mas confesso que tudo deu muito mais certo do que poderia imaginar. Mostramos solidez na defesa e aproveitamos a maior parte das oportunidades de gol que tivemos. Foi um grande resultado, que mostra que o Água Santa chega forte na Copinha”, declarou o defensor.

Embalada, a equipe volta a campo pela competição na próxima segunda-feira, quando irá enfrentar o Tupã, às 13 horas. Na primeira rodada, o anfitrião do grupo 9 também obteve os três pontos ao derrotar o Brasiliense pelo placar de 1 a 0.

TALENTO DA BAIXADA

Bruno Alberto dos Santos nasceu no dia 30 de agosto de 2005 na cidade de Santos. Antes de chegar ao clube de Diadema, no segundo semestre do ano passado, o zagueiro de 1,91 de altura e 73 quilos atuou nas categorias de base do Jabaquara, Monte Azul e Boston City, de Minas.

O atleta conta com gestão de carreira das empresas MFS Sports e Best Soccer.