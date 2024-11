Yuri Alberto passará por cirurgia após mal-estar em jogo do Corinthians

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, foi hospitalizado e passará por cirurgia após sofrer um mal-estar no empate contra o Grêmio pela Copa do Brasil, na quarta-feira (31), na Neo Química Arena.

O jogador publicou uma foto em seu perfil, no Instagram, deitado em uma cama de hospital. Ele passou por uma endoscopia na manhã desta quinta-feira (1º).

Em nota, o Corinthians informou que ”foram identificadas pedras na vesícula biliar”. O atleta será submetido a uma cirurgia para a retirada do órgão.

“Após sentir um mal-estar antes e durante a partida desta quarta-feira (31/07), entre Corinthians e Grêmio, pela Copa do Brasil, o atacante Yuri Alberto foi para o hospital para realizar exames e foram identificadas pedras na vesícula biliar. Diante do quadro, o atleta será submetido a uma cirurgia para a retirada do órgão. O procedimento será realizado ainda nesta quinta-feira (1º/08), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP”, informou o Corinthians em comunicado.

Yuri Alberto apresentou problemas estomacais e vomitou três vezes antes do jogo. Apesar do mal-estar, ele jogou o primeiro tempo e no segundo permaneceu no banco de reservas.

Com 16 gols em 38 jogos, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians em 2024. O próximo compromisso da equipe é no domingo (3) contra o Juventude pelo Brasileirão.