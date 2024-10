“Yoga é excelente terapia complementar, além de aliviar dores ortopédicas crônicas”, diz especialista

A yoga é uma prática milenar que combina posturas físicas, exercícios de respiração e meditação. Seu objetivo é promover o equilíbrio entre corpo e mente, aumentando a flexibilidade, a força e o relaxamento. Além de melhorar a saúde física, a yoga também auxilia na redução do estresse e na promoção do bem-estar emocional. É uma abordagem holística que busca harmonizar o indivíduo em diferentes níveis.

Porém, a realização da prática de yoga regular pode trazer benefícios relacionados à terapia complementar e em dores ortopédicas crônicas. De acordo com Cleber Furlan, médico ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), o exercício como terapia complementar pode proporcionar alívio para as dores ortopédicas crônicas que afetam milhões de pessoas.

“Dores ortopédicas são muito prejudiciais, e podem surgir após lesões ou por conta de condições degenerativas; infelizmente, elas impactam significativamente a qualidade de vida, e as as principais condições incluem lombalgia (dor lombar), cervicalgia (dor no pescoço) e artrose. A prática de yoga pode ser fundamental no tratamento desse longo incômodo”, afirma o especialista.

Ainda de acordo com Furlan, essa prática milenar com origem na Índia combina alongamentos suaves, fortalecimento muscular e técnicas de respiração, oferecendo alívio para os sintomas ortopédicos. Os benefícios para o corpo incluem o aumento da flexibilidade e a redução da rigidez das articulações, além da melhora da postura, que é fundamental para aliviar a dor lombar e cervical. Também promove o alinhamento corporal, prevenindo sobrecargas articulares. O médico também ressalta que, além dos benefícios físicos, a yoga traz vantagens para a mente, como a redução do estresse e da ansiedade, que podem agravar as dores crônicas.

“Não se pode levar em conta achismos, ou preconceitos, referentes à prática de yoga; afinal, esse exercício melhora a conexão mente-corpo, ajuda os praticantes a lidarem melhor com a dor e promove um relaxamento profundo, essencial para o processo de cura e melhoria da dor crônica”, explica Furlan.

É importante que a prática de yoga seja realizada sob a orientação de profissionais capacitados, especialmente para aqueles que sofrem de dores crônicas, evitando movimentos incorretos, que podem muitas vezes agravar as lesões. Com a prática regular e supervisionada, o exercício pode auxiliar na diminuição do uso de medicamentos, na melhora da mobilidade e na restauração da confiança em movimentos diários, podendo ser combinado com tratamentos médicos convencionais para proporcionar uma maior qualidade de vida.