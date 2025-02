Yasmin Santos pede Maria Venture em casamento durante férias em Gramado

A cantora sertaneja Yasmin Santos, de 27 anos, surpreendeu sua namorada, a influenciadora Maria Venture, de 25, com um romântico pedido de casamento. A proposta ocorreu em 8 de fevereiro, durante um piquenique no parque, enquanto o casal curtia férias em Gramado. O momento especial foi compartilhado nas redes sociais neste sábado, 22 de fevereiro.

O pedido vem de encontro com a música “A Gente Dá Risada”, lançada no último dia 20 e que faz parte do mais recente projeto da cantora, “Eu Yasmin Santos”. A canção, composta por Victor Hugo e Philipe Pancadinha, fala sobre o amor cotidiano e a importância de valorizar os momentos simples a dois. A conexão entre a música e o pedido reforça a relação intensa e sincera do casal.

No vídeo divulgado, Yasmin presenteia Maria com uma flor e um caderno que relembra a trajetória do casal. Em seguida, lê uma carta de amor e entrega outro caderno, sugerindo que ambas escrevam nele os motivos pelos quais se apaixonaram uma pela outra, para serem lidos apenas em caso de separação ou após 25 anos de casamento. Ao final, Yasmin abre uma caixinha com a aliança e pergunta: “Como a gente não vai terminar, gostaria de saber se você aceita ser minha noiva”. Emocionada, Maria aceita o pedido.

Sobre o pedido, Yasmin declarou: “Desde o primeiro momento, eu soube que a Maria era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Planejei esse pedido com todo o amor do mundo, e ver a emoção nos olhos dela fez tudo valer a pena. Mal posso esperar para começarmos essa nova fase juntas.”

Após o anúncio, Yasmin declarou: “Eu te amo muito! Você é a minha maior certeza todos os dias”. O casal está junto desde dezembro de 2023 e tornou o relacionamento público em maio de 2024.