“Meu Ego”: Yasmin Santos completa álbum com feat. de Guilherme & Benuto

A cantora Yasmin Santos está prestes a entregar aos fãs um projeto especial. Neste dia 20 às 21h [LINK], chega a todas as plataformas de áudio o álbum “Eu Yasmin Santos”, reunindo 21 faixas que resgatam sua essência sertaneja e prometem emocionar o público. O projeto, gravado em São Paulo, mistura ritmos e apresenta cinco músicas inéditas, incluindo colaborações especiais.

O grande destaque do álbum é a faixa “Meu Ego”, uma parceria emocionante com a dupla Guilherme & Benuto. A canção traz a inconfundível voz de Yasmin aliada ao talento da dupla, resultando em uma interpretação intensa e cheia de sentimento.

Entre as novidades também estão “A Gente Dá Risada”, uma romântica homenagem ao amor no dia a dia; “Choque”, que narra a superação após o fim de um relacionamento; e “Sentimento Zero”, com uma pegada envolvente. O repertório ainda inclui o emocionante pout-pourri “Porta Retrato / Um Dia Te Levo Comigo”, resgatando grandes sucessos da música sertaneja.

Além do álbum, cada faixa ganhou sua versão em vídeo, que será disponibilizada semanalmente no canal oficial da cantora no YouTube [LINK]. Toda sexta-feira, às 12h, um novo clipe será lançado, trazendo ainda mais emoção para os fãs, iniciando com a faixa “Meu Ego” e na sequência “Choque”, “Sentimento Zero”, pout-pourri “Porta-Retrato/Um Dia Te Levo Comigo” encerrando com “A Gente da Risada” no dia 21/03.

Com esse lançamento, Yasmin Santos reafirma sua identidade musical e se consolida ainda mais no cenário sertanejo. “Eu Yasmin Santos” chega para conquistar os corações apaixonados e promete ser trilha sonora para diversos momentos.