Yasmin Santos lança Vol. 03 do DVD “Eu, Yasmin Santos”

Yasmin Santos, um dos maiores nomes femininos do sertanejo atual, apresenta nesta quinta-feira, dia 09 de janeiro, às 21h, o Vol. 03 do seu DVD “Eu, Yasmin Santos”. Disponível em todas as plataformas digitais [LINK], o lançamento inclui três faixas inéditas que prometem emocionar os fãs.

O destaque do volume fica por conta da canção “Colabora Comigo”, que explora toda a potência vocal de Yasmin. O projeto também traz a participação especial da dupla Gabi & Rapha na faixa “Tenho Medo”, além de um emocionante pot-pourri com os clássicos “Deus Me Livre”, “Cada Volta É Um Recomeço” e “Por Um Minuto”.

“Esse é um projeto muito importante para mim, que mostra a minha identidade e minhas raízes musicais, onde tudo começou e como eu evoluí nesse processo. É gratificante ver a minha essência sendo transmitida e os frutos sendo colhidos. A minha paixão é a música”, compartilha Yasmin Santos.

Gravado em São Paulo, o DVD “Eu, Yasmin Santos” já trouxe colaborações marcantes com artistas como Simone Mendes, Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto, Nattan e agora com Gabi & Rapha. O sucesso do projeto é evidente: o single “Nem a Pau” parceria com Simone, que abriu essa nova era da cantora, acumula quase 60 milhões de plays nas plataformas digitais e alcançou a 5ª posição nas rádios de todo o Brasil.

O clipe de “Colabora Comigo” estreia no YouTube no dia 10/01 às 12h; e os vídeos de “Tenho Medo” e do pot-pourri chegam nos dias 17/01 e 24/01, respectivamente, sempre ao meio-dia.

Faixas do Vol. 03 “Eu, Yasmin Santos”: