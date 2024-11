Yasmin Santos lança single com Nattan

Dando sequência a sua série de lançamentos do projeto “Eu, Yasmin Santos”, gravado em São Paulo, o single “Agora Tá do Jeito que Cê Gosta” chega às plataformas de áudio no dia 14 de novembro às 21h com parceria especial de Nattan, trazendo uma mistura de sofrência e superação. Já o videoclipe oficial, que destaca a química musical entre Yasmin e Nattan, chega em seu canal do Youtube [LINK] no sai 15 às 12h.

Composta por Dani Lima, Rafaela Miranda, Rayane Santos e Matheus Costa, “Agora Tá do Jeito que Cê Gosta” traz versos que exploram as nuances da superação de um término. A letra destaca o contraste entre a vida aparentemente feliz do ex-parceiro e a realidade de alguém que já superou o relacionamento. Em uma melodia envolvente, a música narra o temor do ex-amor ao imaginar o protagonista feliz e realizado com outra pessoa. A união das vozes de Yasmin e Nattan resulta em uma narrativa poderosa que ressoa com quem já viveu uma experiência de seguir em frente, após uma desilusão amorosa.

“A música fala sobre a liberdade e a força que surge após um término, quando a pessoa percebe que ser feliz por conta própria ou ao lado de alguém novo pode ser a melhor forma de lidar com o passado”, comenta Yasmin. “Ter o Nattan ao meu lado neste projeto tornou essa história ainda mais intensa”.