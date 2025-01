Yasmim é anunciada como nova jogadora do Real Madrid

A lateral-esquerda Yasmim Assis Ribeiro, uma das jogadoras mais vitoriosas da história do Corinthians, foi oficialmente anunciada como nova contratada do Real Madrid. Com impressionantes 19 títulos conquistados enquanto vestia a camisa alvinegra, a atleta se destacou tanto em âmbito nacional quanto internacional, sendo uma presença constante na seleção brasileira desde 2021.

Trajetória vitoriosa no Brasil e Europa

A trajetória de Yasmim no futebol começou em 2014, no São José, e sua ascensão continuou com sua transferência para o Corinthians em 2017. Durante sua estada no clube paulista, ela acumulou uma série de conquistas que solidificaram sua posição como uma das melhores defensoras do país. Em sua passagem pelo futebol europeu, ela também teve uma experiência notável no Benfica antes de retornar ao Brasil para as últimas quatro temporadas.

O Real Madrid fez o anúncio oficial de sua chegada nesta quinta-feira, destacando suas credenciais excepcionais: “Yasmim Assis Ribeiro é a nova jogadora do Real Madrid. A defensora brasileira começou sua carreira no São José e teve um desempenho notável no Corinthians, onde ergueu diversos troféus, incluindo quatro Copas Libertadores e seis títulos brasileiros.”

Expectativas no Real Madrid e na seleção brasileira

Na seleção brasileira, Yasmim também deixou sua marca, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e o título da última Copa Ouro da Concacaf. Para sua nova jornada no Real Madrid, a jogadora receberá a camisa número 12 e expressou suas intenções de repetir o sucesso que teve em seu clube anterior.

“Acho que Madri/Brasil é um match perfeito por toda a história de jogadores que passaram por aqui. Espero fazer história aqui também”, afirmou Yasmim. Ela acrescentou que está pronta para contribuir com suas habilidades técnicas e sua experiência em vitórias. “Com muitos passes precisos e assistências, sou tranquila e gosto de ajudar, o que será muito importante para o time”, concluiu.