Yamal planejava alfinetar Mbappé com máscara após tirar a França da Euro

A joia espanhola Lamine Yamal planejava uma alfinetada em Kylian Mbappé após eliminar a França nas semifinais da Eurocopa. O atacante, porém, foi impedido por um representante da seleção espanhola.

Yamal apareceu segurando uma máscara de tartaruga ninja após a vitória por 2 a 1 sobre os franceses. O atacante francês estava na zona mista para dar entrevistas.

Acontece que Mbappé leva o apelido de Donatello, um dos integrantes do desenho “Tartarugas Ninja”. Isso devido à semelhança do capitão francês com o personagem.

Um integrante da seleção espanhola, no entanto, tirou o item das mãos do jogador de 16 anos, evitando qualquer provocação. Yamal marcou um na partida que colocou a Espanha na final da Euro.

Espanha e Inglaterra se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), pela final da Eurocopa. A partida será no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.