Yamaha Ténéré 700: Chegada ao Brasil em 2025 com Inovações e Potência Surpreendente

A Yamaha Ténéré 700 está programada para desembarcar no Brasil no primeiro trimestre de 2025, trazendo consigo uma série de inovações estéticas e funcionais. O modelo, que pertence ao segmento de motocicletas big trail, passou por atualizações significativas tanto na versão padrão quanto na versão rali, visando aprimorar sua performance e apelo visual.

Entre as novidades, destacam-se os novos faróis de LED que não apenas modernizam o design, mas também melhoram a visibilidade em diversas condições de pilotagem. Além disso, o tanque de combustível de 16 litros foi reposicionado em uma altura mais baixa, contribuindo para um melhor equilíbrio da motocicleta e, consequentemente, uma experiência de condução mais estável.

O coração da Ténéré 700 continua a ser o robusto motor de dois cilindros CP2, com uma cilindrada de 690 cc. Este motor entrega impressionantes 73 cavalos de potência e um torque de 6,8 kgfm, garantindo um desempenho satisfatório tanto em trilhas quanto em estradas pavimentadas.

Outro aspecto notável é o sistema eletrônico YCC-T (Chip Controlled Throttle), que permite ao piloto selecionar entre diferentes modos de condução. As opções “Sport” e “Explorer” são projetadas para oferecer experiências distintas, adaptando-se às preferências do motociclista e às exigências do terreno.

Com essas melhorias, a Yamaha Ténéré 700 reafirma seu compromisso em oferecer uma motocicleta que combina desempenho robusto com tecnologia avançada, prometendo atrair entusiastas do motociclismo quando chegar ao mercado brasileiro.