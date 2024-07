Di Grassi anuncia permanência na equipe ABT, agora com Lola e Yamaha

Lucas Di Grassi dará continuidade ao seu trabalho junto à ABT na nova temporada do Campeonato Mundial de Fórmula E, que começa em São Paulo no dia sete de dezembro. O brasileiro e a equipe alemã estenderam sua cooperação de uma década e entrarão juntos em uma nova era: a partir da próxima temporada, a ABT terá como parceira a Lola Cars, usando um trem de força desenvolvido pela icônica marca britânica junto com a Yamaha Motor Company.



Com 47 pódios, Lucas Di Grassi é o piloto mais bem-sucedido no Campeonato Mundial, que estreou em 2014, já com uma vitória do brasileiro, no ePrix da China. Na carreira, até o momento ele soma um título de campeão (2017), dois de vice-campeão (2016 e 2018) e dois terceiros lugares (2015 e 2019) neste que é um dos campeonatos mais competitivos do automobilismo internacional.



“Estamos encantados em continuar nossa jornada na Fórmula E com Lucas. Ele não é apenas um grande embaixador para nossa equipe e para todo o campeonato. Como todos nós, Lucas está ansioso e muito motivado para conquistar mais sucessos na categoria”, diz o CEO da ABT, Thomas Biermaier.



“Sabemos que trabalhar com um novo fabricante traz muitos desafios. Isso torna ainda mais importante para nós termos Lucas, um piloto muito experiente, ao nosso lado. Além de outros membros permanentes da equipe”. Completou Biermaier.



Piloto ideal – Lucas Di Grassi competiu em 131 corridas de Fórmula E, número superior ao de qualquer outro piloto. “Ter um piloto com tanta experiência, habilidade e dedicação como Lucas é um grande impulso para nós, como novo fabricante que está ingressando no campeonato. Esses atributos, combinados com seu relacionamento existente com a ABT, fazem de Lucas a pessoa ideal para estar ao volante em nosso retorno ao automobilismo”, diz o Diretor de Motorsport da Lola Cars, Mark Preston. “Seu conhecimento e feedback durante os testes já se mostraram inestimáveis e estamos ansiosos para entrar na pista juntos na 11ª temporada da história da Fórmula E.”

“A ABT é minha família”, diz Lucas. “Experimentei os melhores momentos da minha carreira lá e tenho total confiança nas pessoas que trabalham duro todos os dias para alcançar o sucesso – então, estou feliz que estamos enfrentando os novos desafios juntos”, diz o brasileiro.



Em meados de junho, Di Grassi conduziu o shakedown do Lola Yamaha na Grã-Bretanha. Foi a primeira entrada na pista do novo projeto GEN3 EVO, com o trem de força recém-desenvolvido. “É um projeto muito interessante. Ele está sendo feito por pessoas que sabem o que é necessário para ter sucesso na Fórmula E, ao lado de duas marcas renomadas no esporte a motor, a Lola e a Yamaha, trazendo com elas uma rica herança no automobilismo e competência técnica”, observa Lucas. “Temos algumas semanas agitadas pela frente. Juntos, faremos tudo o que pudermos para ter sucesso o mais rápido possível.”

Nova parceria – Após um intervalo de um ano, a ABT retornou à Fórmula E no início de 2023 com a CUPRA como parceira, iniciando com um trem de força fornecido pela Mahindra Racing. A nova configuração do time verá a ABT empregando sua vasta experiência nas operações da equipe de corrida, com suporte especializado da Lola como fabricante – a histórica marca britânica trabalhará em parceria com a Yamaha para desenvolver o trem de força e o software de gerenciamento do sistema.

O acordo da Lola para entrar no grid da Fórmula E com a ABT é um dos elementos de uma joint venture entre as duas empresas para explorar áreas de grande alcance no automobilismo sustentável. O projeto faz parte da estratégia da Lola para se reestabelecer como líder da indústria, focando nas áreas de eletrificação, hidrogênio e combustíveis e materiais sustentáveis.



A ABT Lola decidirá nas próximas semanas quem ocupará o cockpit de seu segundo carro, ao lado de Di Grassi, antes de todas as equipes se reunirem para o teste oficial em Valência, Espanha, no início de novembro.