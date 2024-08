Yago Oproprio lança seu novo álbum no palco do Circo Voador, Rio de Janeiro

Yago Oproprio se apresenta no próximo dia 06 de setembro, no Circo Voador, aclamada casa de shows do Rio de Janeiro. O cantor sobe ao palco do Circo para apresentar ao público carioca o show de “Oproprio” após ter realizado o show de estreia em São Paulo, com lotação máxima da casa. Com ingressos a partir de R$60,00, a apresentação leva trabalho autoral de Yago para o público do Rio, com faixas que refletem as vivências e perspectivas do artista.

Com produção de Patrício Sid – que também participa ativamente do show dividindo cenários e mudanças de looks com Yago -, o álbum narra situações do cotidiano vividas pelo próprio artista. O projeto, que começou a ser desenvolvido em setembro de 2023 pela EME Cultural, de Raphael Damiati, junto com o diretor criativo Fernando Marar, marca um novo momento da carreira de Yago.

Paulistano, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, Cohab II, o artista Yago Oproprio une referências da MPB com influências latinas, devido a sua vivência na Venezuela, na sua adolescência. Yago cresceu no meio artístico, com forte incentivo do seu pai criador do coletivo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, que já possui 25 anos de existência. Aos 6 anos o artista já frequentava saraus e iniciava, ali, seu primeiro contato com instrumentos musicais de corda e percussão.

Depois, entre seus 13 aos 19 anos, aproximadamente, Yago participou mais ativamente do coletivo, atuando nas peças de teatro, por exemplo. Logo na sequência, ao ganhar seu primeiro violão, o artista começou a se desenvolver musicalmente. Primeiramente, no rap, com influências de Criolo, Sabotage e Racionais, no qual Yago bebeu da fonte desde cedo. Depois, com misturas de outras sonoridades e gêneros, suas vivências pessoais e playlists.

Mais tarde, foi morar em São José dos Campos, e iniciou no freestyle, movimento que trouxe o seu vulgo artístico: Oproprio. E na virada de 2017 para 2018 o artista gravou sua primeira música.

De lá para cá, Yago já soma mais de 330 mil seguidores em sua conta de Instagram e quase 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Seu primeiro álbum, assinado pela Som Livre, já conta com mais de 30 milhões de plays no Spotify.

Serviço

Yago Oproprio

Lançamento do álbum “Oproprio” | abertura :: Rô Rosa

Data: 06/09

Horário: 20h00, abertura dos portões

Ingressos: A partir de R$60,00

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n – Lapa, Rio de Janeiro – RJ, 20230-060

https://www.circovoador.com.br