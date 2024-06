XIX Troféu Independência do Brasil acontece no bairro do Ipiranga em 7 de setembro

O XIX Troféu Independência do Brasil, uma das mais tradicionais provas da cidade que abre as comemorações das festividades da data, acontece em 7 de setembro (sábado), no Parque da Independência, localizado no Bairro do Ipiranga em São Paulo (SP) a partir das 6h30.

Promovido pela JJS Eventos, empresa que tem como sócios o atleta de muitos pódios bicampeão da São Silvestre José João da Silva e de Renato José Elias, o Troféu Independência retorna após cinco anos, prometendo uma manhã de saúde, lazer, esportes e diversões aos participantes.

Com caminhada de 5K e corridas de 5K e 10K, as inscrições já estão abertas e têm limite para 5 mil participantes de todos os sexos, podendo ser feitas nos sites e apps Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports.

Kit e Premiações

O Kit contém camiseta, número de peito e chip cronometragem para corrida e camiseta e número de peito para caminhada, além da medalha pós prova para todos que concluírem, e o valor é de R$ 155,00.

Já a premiação para os vencedores da Corrida 10K será um troféu para os cinco primeiros colocados masculinos e femininos Corrida Geral 10 Km os seguintes prêmios:

1º Colocado Masculino e Feminino R$ 1.500,00

2º Colocado Masculino e Feminino R$ 1.000,00

3º Colocado Masculino e Feminino R$ 800,00

4º Colocado Masculino e Feminino R$ 600,00

5º Colocado Masculino e Feminino R$ 400,00

Também serão premiados o primeiro colocado masculino e feminino por modalidade na Categoria Corrida Especial 10 Km PCD (Pessoas com deficiência): Cadeirantes, Deficientes Visual, Membro Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual e troféus para os primeiros colocados masculino e feminino da Corrida 5K.

O XIX Troféu Independência do Brasil conta com o Apoio do Hospital Edmundo Vasconcelos e Montevergine Apoio Oficial da Prefeitura de São Paulo e da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e apoio de mídia da Rádio Transamérica.

O regulamento e todas as informações podem ser conferidos no site oficial.

Serviço:

XIX Troféu Independência do Brasil

Data: 07/09/2024 (sábado)

Horário: 6h30

Local: Parque Independência

Endereço: Av. Nazaré, s/n – Ipiranga, São Paulo – SP, 04263-200

Valor: R$ 155,00

Inscrições: Ativo, Minhas Inscrições e Ticket Sports

Regulamento e informações: https://www.trofeuindependenciabrasil.com.br/