XIV Simpósio de Formação Continuada abre ano letivo com capacitação de membros da FASCS

Nos dias 5 e 6 de fevereiro foi realizado o XIV Simpósio de Formação Continuada da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, evento dedicado à capacitação de professores e colaboradores. O encontro foi um momento importante de aprendizado, troca de experiências e alinhamento institucional, promovendo reflexões sobre os desafios contemporâneos na educação e nas artes.

A abertura do Simpósio contou com as boas-vindas da nova gestão, com a presença da Diretora Geral, Adriana Sampaio, e da Secretária Municipal de Cultura, Camila Zanon. Ambas destacaram a importância da formação continuada para o fortalecimento das práticas pedagógicas e para a construção de um ambiente educacional inovador e inclusivo.

Entre as atividades de destaque, esteve a palestra “Cocr-IA-r: Perspectivas Críticas para um Futuro Criativo”, ministrada por Laura Trachtenberg Hauser. A inteligência artificial já é uma realidade no cotidiano, mas ainda gera mitos e incertezas. A palestra trouxe um olhar crítico sobre essa tecnologia, abordando suas transformações na vida das pessoas, no mercado de trabalho e, principalmente, na economia criativa. Com exemplos práticos e casos reais, foram debatidos os desafios éticos e as oportunidades da IA demonstrando como seu uso consciente pode potencializar a criatividade humana e auxiliar na superação dos desafios do futuro.

Outra atividade de grande relevância no evento foi a Oficina de Futuros, realizada por Lais Daflon. A proposta partiu da premissa de que o futuro é um tempo inexistente e incerto, que só pode ser imaginado, criado e construído. A oficina proporcionou um espaço de escuta e proposição, permitindo que os participantes refletissem sobre suas expectativas para o futuro e sobre ações concretas a serem desenvolvidas no presente. Sua atuação na oficina seguiu a metodologia da Cátedra UNESCO de Futuros, sediada no Museu do Amanhã, promovendo um ambiente de construção coletiva de desejos e estratégias para um futuro mais sustentável e inovador. Essa atividade foi desenvolvida em parceria com o Governo do Estado por meio do CULTSP PRO – Programa de Qualificação Profissional para profissionais da Cultura.

O XIV Simpósio de Formação Continuada da Fundação das Artes reafirmou o compromisso com a qualificação dos profissionais da educação e da cultura, abrindo caminhos para um ano letivo pautado na inovação, na reflexão crítica e no fortalecimento das práticas pedagógicas.