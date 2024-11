Xi Jinping presenteia Lula com rocha lunar enquanto Brasil e China aprofundam laços

Na noite de quarta-feira (20), o presidente chinês Xi Jinping presenteou o presidente Lula com um pedaço da rocha lunar, durante um jantar no Itamaraty, Brasília. Este gesto simboliza a crescente proximidade entre China e Brasil, reforçada pela visita oficial de Xi ao país para o G20 no Rio de Janeiro. Em troca, Lula presenteou Xi com cerâmica Marajoara, destacando a troca cultural e diplomática entre as nações.

O evento contou com cerca de 200 participantes, incluindo figuras proeminentes do governo brasileiro, empresários e representantes do setor privado. A presença de líderes como Luís Roberto Barroso, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira sublinhou a importância diplomática do encontro. Empresários renomados como Wesley Batista e Luiza Trajano também marcaram presença, refletindo o interesse comercial mútuo.

A China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil, sendo um dos principais compradores de proteína animal brasileira. Durante o jantar, discussões centraram-se em fortalecer ainda mais essa relação, apesar das tensões globais envolvendo os Estados Unidos. Xi Jinping trouxe uma delegação que incluía empresários interessados em firmar acordos com empresas brasileiras.

O menu do jantar era uma celebração da culinária brasileira, com pratos como pato laqueado e moqueca de banana. O evento foi cuidadosamente planejado para garantir segurança máxima, com reuniões e assinaturas de atos ocorrendo no Palácio da Alvorada.

A visita de Xi Jinping não apenas fortaleceu laços comerciais e diplomáticos, mas também destacou a importância da cooperação internacional em tempos de incerteza global. Com este encontro, Brasil e China reafirmaram seu compromisso em colaborar para um futuro próspero conjunto.