Xand Avião leva multidão ao delírio no Carnaval de São Luís e se joga na folia

Xand Avião protagonizou um dos momentos mais marcantes do Carnaval de São Luís nesta segunda-feira (3). Com seu projeto Comandante da Folia, o cantor arrastou uma multidão estimada em 1 milhão de pessoas pelas ruas da capital maranhense, em um show eletrizante.

Sempre entregue à festa, Xand não hesitou em descer do trio elétrico e, em um momento de pura descontração, tomou um banho de caminhão-pipa, totalmente no clima carnavalesco.

“O Maranhão sempre me recebe com um carinho enorme, e esse mar de gente aqui em São Luís fez essa noite ser inesquecível! Carnaval é para se jogar, e hoje eu aproveitei cada segundo dessa energia maravilhosa”, destacou o cantor.

O repertório da apresentação misturou seus grandes sucessos com hits adaptados para a folia, incluindo versões carnavalescas de Do Leme ao Pontal e Sonífera Ilha. Além disso, o show contou com um balé vibrante e inserções exclusivas para o carnaval.

O Comandante da Folia segue sua maratona de apresentações pelo Brasil. Após a passagem por São Luís, Xand ainda se apresenta em Luís Correia (PI) e encerra o circuito no Rio de Janeiro, no Camarote N1, um dos espaços mais prestigiados da Marquês de Sapucaí.