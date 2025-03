Xand Avião se emociona ao retornar à sua cidade natal para a primeira apresentação em 24 anos

Nesta sexta-feira (28), Xand Avião deu o pontapé inicial no projeto Comandante da Folia em grande estilo. A cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, foi palco de um show histórico e carregado de emoção, marcando a primeira apresentação do cantor em sua cidade natal após 24 anos de carreira.

O retorno às origens tornou a noite ainda mais especial. Em um discurso emocionante no palco, Xand relembrou sua trajetória e incentivou o público a nunca desistir dos seus sonhos.

“Eu nasci em Itaú, mas me considero apodiense. Já fiz shows em 12 países, já rodei os 27 estados brasileiros, já fui considerado um dos maiores cantores de forró do Brasil, mas hoje, quem está aqui no palco, é o apodiense José Alexandre da Silva Filho, que estudou no Gerson Lopes, que foi do Antônio Dantas, que morava no bairro Lagoa Seca, na Rua Padre Renato, 143. A casa não era nossa, era alugada, mas eu tinha um sonho na minha vida, que era cantar e fazer sucesso, queria pelo menos pagar o aluguel. Quero dizer para cada um de vocês, que são apodienses, independente dos seus sonhos, se for advocacia, se for medicina, nunca desistam, porque aqui em Apodi poucas pessoas disseram que eu iria conseguir, e eu tenho a honra de ter pessoas aqui que foram no meu camarim hoje e que disseram que eu ia conseguir.”, declarou Xand emocionado.

Em outro momento marcante da noite, Xand recebeu no palco Júnior Teodoro, o homem que, anos atrás, lhe deu R$ 50 para que ele pudesse viajar a Fortaleza e realizar o teste para o Aviões do Forró – um passo decisivo para sua carreira.

Além dos grandes sucessos do forró, o show contou com um balé vibrante e inserções exclusivas para o carnaval, incluindo versões carnavalescas de clássicos universais como Do Leme ao Pontal e Sonífera Ilha.

A estreia do Comandante da Folia marcou o início de uma intensa agenda de carnaval para Xand, que ainda passará por Pesqueira, Bezerros, Olinda, Recife, São Luís, Luís Correia e Rio de Janeiro.