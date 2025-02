Xamuel é campeão da Batalha do Tanque

O rapper Xamuel acaba de se consagrar campeão da Batalha do Tanque, segunda maior batalha de rima do Brasil. A edição especial deste ano, que aconteceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5), marcou o retorno do evento, que é conhecido por seus rounds de rimas afiadas e pela competição intensa.

O palco recebeu grandes nomes do rap como Major RD, Bin e Orochi, que apresentou a batalha final, na qual Xamuel se destacou de maneira impressionante, mostrando seu domínio no freestyle. Mesmo sendo alvo de duras rimas de “gastação”, Xamuel soube responder com sagacidade, garantindo sua vitória diante de uma grande plateia.

Essa conquista só reafirma o talento do artista, que está se consolidando como um dos principais MCs de batalha de rimas. Com seus últimos lançamentos, Xamuel também elevou as expectativas em torno de seu álbum de estreia, SANGUE, que será lançado em breve.

Ascensão nas batalhas e nas redes sociais

Com apenas 18 anos, Xamuel é um rapper brasileiro que começou sua carreira aos 11 anos, participando de batalhas de rima em competições regionais. Com seu estilo rápido e extremamente ágil e sagaz, rapidamente conquistou destaque no cenário nacional, vencendo importantes eventos como o Rap in Cena e se juntando à Batalha da Aldeia (BDA). Sua ascensão foi impulsionada com a utilização das redes sociais, principalmente o TikTok, onde seus vídeos viralizaram e o transformaram em um dos MCs mais seguidos na plataforma, com mais de 3,4 milhões de seguidores.

Rimas de impacto e estilo autêntico

Xamuel não só se destaca pela sua habilidade nas rimas, mas também por sua consciência social e seu estilo autêntico. O artista sempre deixa evidente o papel que o rap exerce para a sociedade, na abordagem de temas do cotidiano da periferia, a importância da aceitação, a resistência contra as injustiças sociais e a conscientização coletiva. Visualmente, o gaúcho concebeu seu próprio estilo de roupas, com referências no streetwear e reforçando sua autoexpressão através da moda agênera.