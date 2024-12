Preto WO: De Ribeirão Pires ao Prêmio 5lemento, uma trajetória de sucesso no hip-hop

Com mais de três décadas de dedicação, Preto WO conquista reconhecimento nacional ao vencer o Prêmio 5lemento na categoria Show do Ano

Preto WO , rapper e agente cultural de Ribeirão Pires , foi consagrado na última sexta-feira (6) como vencedor do Prêmio 5lemento , o maior reconhecimento do hip-hop brasileiro, na categoria Show do Ano . A cerimônia aconteceu na Matilha Cultural , no centro de São Paulo, e coroou um ano de conquistas para o artista.

Willians Freire de Oliveira , mais conhecido como Preto WO , é um nome de destaque no cenário cultural de Ribeirão Pires e no hip-hop nacional . Funcionário de carreira da Prefeitura de Ribeirão Pires e agente cultural, ele iniciou sua trajetória artística a partir de 1994 , quando iniciou sua caminhada com os grupos MWN e Júri Popular . Desde 2008 , segue em carreira solo, acumulando lançamentos de peso como os álbuns Superação (2012) e Pessoal Coletivo (2019) , além dos EPs RAP Respeito Atitude Postura (2022) e 1 DJ 1 MC Rap de Raiz (2023) .

Sua vitória na premiação foi garantida com mais de 33 mil votos populares , reafirmando sua relevância no cenário musical. Seu mais recente trabalho, o single Hip-Hop Rua , lançado em 2024 , reafirma seu compromisso com a cultura urbana. A consagração veio no Prêmio 5lemento , onde foi indicado em três categorias: Artista do Ano , Show do Ano e Disco do Ano . Preto WO liderou o prêmio de Show do Ano , em uma cerimônia que reuniu os principais nomes do hip-hop brasileiro na Matilha Cultural , em São Paulo.

Com essa vitória, Preto WO consolida sua posição como um dos principais nomes do hip-hop nacional , reforçando a importância da cultura como ferramenta de transformação e identidade social . “Esse prêmio é um reconhecimento não só do meu trabalho, mas de toda a comunidade que luta e vive o hip-hop. É a vitória de todos nós”, declarou o artista.

Além de seu trabalho artístico, Preto WO também é reconhecido por sua atuação como agente cultural . Foi coordenador da Casa do Hip-Hop de Ribeirão Pires de 2013 a 2016 e da Igualdade Racial entre 2015 e 2016 . Sua contribuição se estendeu à cidade de Mauá , onde coordenou a Casa do Hip-Hop de 2017 a 2019 .