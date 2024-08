Xamã protagoniza regravação de “Dias de Luta, Dias de Glória”

Dias de Luta, Dias de Glória: música que marcou gerações de jovens brasileiros ganhará uma nova versão e seu primeiro clipe, regravada pelo cantor e ator Xamã, conhecido por singles que transitam entre o rap e o pop, e mais recentemente pela atuação na novela Renascer, da Globo.

Com a produção de KondZilla, produtora audiovisual e fonográfica, o videoclipe está disponível no canal da produtora no YouTube. O clipe é o primeiro da música e conta com cenas inspiradas na história do cantor, que vivenciou profundamente os temas abordados na canção. Xamã, que já contou ao público sua história em diversos momentos, foi escolhido para protagonizar a regravação da música e o clipe devido a sua grande identificação com a canção.

A KondZilla também estará presente nas redes sociais contando sobre bastidores do clipe. Kaique Alves, Diretor e Criativo na KondZilla conta: “Foi um desafio incrível dirigir a obra visual de um grande clássico e sucesso do rock nacional, trazendo um olhar urbano e atual tanto na linguagem do videoclipe quanto na escolha do artista, Xamã. Espero adicionar mais luz a essa música para que o público possa reviver o legado deixado”.