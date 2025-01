Xamã é anunciado para a série “Os Donos do Jogo” da Netflix

Xamã está na série “Os Donos do Jogo” da Netflix. A nova produção, já em desenvolvimento, explora a máfia da contravenção carioca, que entra em colapso com a iminente legalização dos jogos de azar. Sob a direção e showrunning de Heitor Dhalia, os episódios também revelam o interesse de um grupo criminoso estrangeiro no mercado local e a rápida ascensão de Profeta, um novo aspirante ao trono da cidade. O elenco também traz nomes como André Lamoglia, Chico Díaz, Juliana Paes, Mel Maia e Giulia Buscacio.

O rapper, que fez sua estreia como ator na novela “Renascer”, da TV Globo, tem consolidado ainda mais sua versatilidade artística. Xamã também esteve presente na série “Justiça 2”, do Globoplay, na segunda temporada de “Cangaço Novo” da Prime Video, além de atuar nos filmes “5 Tipos de Medo” e “Maníaco do Parque”.

Além disso, o artista segue imerso no processo criativo de seu novo álbum, que promete trazer mais surpresas para seus fãs, tanto no ritmo quanto na sonoridade. Recentemente, o artista apresentou “Catucada na Bandida“, single vibrante que une a força do rap à energia contagiante do pagodão baiano. A faixa, uma parceria com o cantor baiano O Kannalha e Marquinho no Beat, traz a energia pulsante do carnaval, com uma mistura contagiante e envolvente que não deixa ninguém parado. Confira: