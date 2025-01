Carnaval: Xamã levará o Bloco do Malvadão para várias capitais

O renomado cantor Xamã está prestes a expandir o sucesso do Bloco do Malvadão para diversas capitais do Brasil, incluindo a icônica cidade do Rio de Janeiro. Após atrair uma multidão impressionante de aproximadamente 2 milhões de foliões durante o Carnaval de Salvador em 2023 e 2024, o artista se prepara para levar sua festa vibrante a novos palcos, prometendo uma experiência carnavalesca única em diferentes regiões do país.

As apresentações estão agendadas para importantes cidades brasileiras: no Rio de Janeiro, a festa ocorrerá no dia 28 de fevereiro, no MAM; em Fortaleza, será realizada no dia 2 de março, na Praia de Iracema; no Recife, os foliões poderão se divertir no Marco Zero, no dia 3 de março; e, por fim, Belo Horizonte receberá o bloco no dia 8 de março, na Avenida Afonso Pena.

O repertório das apresentações promete não apenas celebrar os sucessos já conhecidos, como “Malvadão 3” e “Leão”, mas também apresentar novas versões de músicas marcantes da trajetória de Xamã, além de releituras de clássicos que moldaram sua carreira. O artista também anunciou que contará com participações especiais, cujos nomes ainda serão revelados ao público.

Em uma recente atualização em sua discografia, Xamã lançou o single “Catucada na Bandida”, uma faixa enérgica que combina a intensidade do rap com a animação do pagodão baiano. A música é fruto de uma colaboração com O Kannalha e Marquinho no Beat, trazendo uma proposta sonora contagiante que promete agitar o carnaval e manter todos os presentes em movimento.