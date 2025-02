X acumula R$ 36,7 milhões em multas e enfrenta nova ordem do STF

O X, anteriormente conhecido como Twitter, enfrenta sérios desafios legais no Brasil, acumulando um total de R$ 36,7 milhões em multas decorrentes do descumprimento de ordens judiciais. A mais recente determinação foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou nesta quinta-feira (20) o pagamento imediato de R$ 8,1 milhões devido à recusa da plataforma em fornecer dados relacionados a uma conta do blogueiro Allan dos Santos.

Esse novo valor se adiciona aos R$ 28,6 milhões que o X pagou em outubro de 2024. Naquela ocasião, a rede social estava proibida de operar no Brasil após não indicar seus representantes legais no país e por não honrar suas obrigações financeiras perante a Justiça. O pagamento da multa anterior foi seguido pela designação do representante legal da empresa.

Embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes

Em um episódio anterior, o depósito dos R$ 28,6 milhões foi inicialmente feito em uma conta incorreta. Após a notificação do STF sobre o erro, a situação foi corrigida pela empresa.

O bloqueio do X no Brasil teve início em 30 de agosto de 2024 e foi precedido por um embate público entre Moraes e Elon Musk, CEO da plataforma. O magistrado incluiu Musk em um inquérito relacionado às milícias digitais, acusando-o de “instrumentalização dolosa” do Twitter. Por sua vez, Musk contestou as ordens da Justiça brasileira, classificando-as como “ilegais” e chamando o ministro de “ditador” por supostamente restringir a liberdade de expressão dos usuários.

Embora tenha demonstrado descontentamento com as decisões judiciais brasileiras, Musk acatou ordens semelhantes de países como Índia e Turquia.

A recente multa imposta pelo STF também está relacionada ao contexto da ação judicial movida pela plataforma de vídeos Rumble contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Juntamente com a Trump Media, ligada ao ex-presidente Donald Trump, as empresas alegam que as ações de Moraes violaram a soberania americana ao ordenar a suspensão do perfil do blogueiro Allan dos Santos.