Patrimônio de Elon Musk dispara para US$ 319 bilhões com alta das ações da Tesla

As ações da Tesla observaram uma valorização superior a 7% nesta segunda-feira, 18 de novembro, em meio a rumores sobre a intenção da equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de revisar as regulamentações para veículos autônomos no país. A informação, divulgada pela Bloomberg, destaca o potencial impacto positivo para empresas do setor, como a Tesla, sob a liderança do magnata Elon Musk.

Com esse cenário, o patrimônio líquido de Elon Musk teve um aumento substancial, atingindo aproximadamente US$ 318,6 bilhões (equivalente a R$ 1,8 trilhão). Musk, que também comanda a SpaceX, mantém sua posição como a pessoa mais rica do mundo, conforme levantamento da Forbes.

A Bloomberg relatou que a equipe de transição de Trump planeja priorizar o desenvolvimento de uma estrutura regulatória para veículos autônomos no Departamento de Transportes dos EUA assim que o novo presidente assumir o cargo em 2025. O processo ainda está em estágio inicial e as especificidades das novas normas permanecem indefinidas.

Especialistas avaliam que uma possível flexibilização nas regras pode favorecer diretamente a Tesla. As regulamentações vigentes impõem barreiras significativas para as fabricantes que desejam comercializar veículos sem volantes ou pedais em larga escala – uma meta almejada pela Tesla para os próximos anos.

Atualmente, a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA permite que até 2.500 veículos autônomos circulem sob isenções específicas. Simultaneamente, há investigações em andamento relacionadas à segurança dos sistemas de assistência ao motorista e aos próprios veículos autônomos.

A vitória eleitoral de Donald Trump já havia impactado positivamente o patrimônio de Musk. Conhecido por ser um dos maiores doadores da campanha republicana, Musk desfruta de uma relação próxima com Trump. Em seu discurso de vitória, Trump elogiou Musk publicamente, descrevendo-o como “um cara incrível”.

Durante a campanha presidencial, Musk não apenas realizou doações substanciais, mas também promoveu sorteios diários de US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões) para eleitores registrados na Pensilvânia – um estado crucial no resultado eleitoral norte-americano.