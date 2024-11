Trump planeja cortar subsídios para carros elétricos

A equipe de transição do presidente eleito Donald Trump está avaliando estratégias para reduzir a competitividade dos veículos elétricos em comparação com os movidos a combustíveis fósseis. Entre as propostas em discussão está a revogação de um subsídio de US$ 7,5 mil concedido aos compradores de carros elétricos, segundo informações de fontes próximas ao plano.

Harold G. Hamm, proeminente figura do setor petrolífero e presidente da Continental Resources, tem participado das conversas sobre a retirada deste incentivo. A ascensão dos veículos elétricos representa um desafio significativo para a indústria de petróleo e gás, uma vez que a adoção global desses veículos poderia diminuir a demanda por petróleo em até 6 milhões de barris por dia até 2030, conforme dados da Agência Internacional de Energia.

Consumidores que planejam adquirir veículos elétricos são aconselhados por analistas políticos a realizarem suas compras antes do início do próximo ano, devido à incerteza em torno da continuidade do subsídio.

A legislação atual permite que os consumidores diminuam o custo de aquisição de veículos elétricos novos em até US$ 7,5 mil, e até US$ 4 mil para modelos usados, desde que sejam cumpridos critérios específicos. O benefício fiscal é restrito a contribuintes com renda bruta anual abaixo de determinados limites e exige que tanto o veículo quanto suas baterias sejam produzidos na América do Norte.

Apesar das movimentações políticas para eliminar o subsídio, Elon Musk, CEO da Tesla e um dos apoiadores influentes de Trump, defende a retirada dos créditos fiscais. Em contrapartida, defensores dos veículos elétricos consideram esses incentivos cruciais para sustentar a competitividade no mercado.

Em declarações públicas recentes, Trump suavizou seu discurso ao afirmar ser favorável aos veículos elétricos, embora não os considere adequados para todos. Caso o Congresso não elimine os subsídios, Trump poderia implementar medidas administrativas para restringir o acesso ao benefício fiscal ou dificultar sua utilização pelos consumidores.

Especialistas acreditam que o novo governo poderá emitir diretrizes que excluam veículos adquiridos via leasing dos créditos fiscais. Esta ação poderia impactar significativamente as vendas de carros elétricos, já que muitas transações ocorrem através desse modelo de financiamento.

Republicanos podem recorrer à “reconciliação”, uma técnica legislativa que facilita a aprovação de leis relacionadas a impostos e despesas com maioria simples. Essa estratégia foi utilizada pelos democratas para aprovar iniciativas sem apoio republicano durante o governo Biden.

Thomas J. Pyle, líder da American Energy Alliance, antecipa um esforço republicano coordenado para reduzir não apenas os subsídios aos veículos elétricos, mas também aqueles destinados a energias renováveis como solar e eólica. A intenção seria abrir espaço fiscal para novos cortes de impostos propostos por Trump. Pyle destaca que esta abordagem se apoia em precedentes estabelecidos pela administração de Joe Biden e prevê um consenso inicial entre os republicanos para apoiar Trump neste esforço.