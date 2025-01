Wiu resgata origens do Trap em mixtape inspirada na vida noturna

Um mergulho na mente de WIU. “Club 808” chega a todas as plataformas de música nesta quinta-feira (30), às 21h. O artista cearense define o projeto como um manifesto da sua liberdade criativa. Em formato de mixtape, o lançamento abraça as vivências do rapper na vida noturna de Fortaleza e traz uma sonoridade inspirada no trap “raíz“, como ele define.

“O trap é a essência do que eu aprendi dentro do rap e do hip hop. Sempre foi a parada que me fez querer aumentar o som. Acho importante darmos respeito a certos lugares de conforto. Preservo muito isso nesse projeto, fazer um som que bate, um som com o grave lá em cima e passar mais uma atmosfera de noite pra galera”, comenta WIU.

Diferente de trabalhos anteriores, como “Manual de Como Amar Errado” e “Vagabundo de Luxo”, a mixtape celebra colaborações com nomes de potência do gênero musical. Para esse lançamento, o cearense apresenta feats com artistas que influenciaram sua construção musical: o rapper americano Lil Mosey, conhecido pelos hits como “Stuck in a Dream” e “Blueberry Faygo”; Brandão, nova promessa da 30PRAUM; além de Yunk Vino, Japa e Alee.

“Eu priorizei trazer combinações diferentes, que trouxessem visões mais diversas pro meu trampo. Também priorizei artistas com fanbases muito atentas aos detalhes e que vão poder contribuir com análises sobre meu trabalho”, divide o cantor.

DETALHES DE UMA NOITE EM FORTAL

Uma surpresa a cada faixa. Diferente do álbum, a mixtape constrói uma narrativa independente a cada música, resultando em um processo criativo mais leve e livre para o músico se expressar. Em “808 Club”, isso acontece de forma que cada single crie seu universo único e particular, ainda que todas elas naveguem na atmosfera da noite.

“Seja bem-vindo à casa do Tio WIU (risos). Esse é um lançamento pra galera entrar nas noites de Fortal junto comigo. Quero transmitir um clima obscuro, mas energético, e fazer a galera sentir tudo o que rola por lá”, compartilha o rapper.

Como um verdadeiro evento, o artista trabalhou em suas redes a divulgação de cada atração individualmente e disponibilizou uma “lista vip” para seus fãs escutarem trechos da música em primeira mão.

Depois do sucesso de “Vagabundo de Luxo”, projeto em que o cantor trouxe para as faixas referências do reggaeton e piseiro, agora o jovem artista retoma suas raízes produzindo um “som da rua”. Além disso, ele mostra aqui a versatilidade do seu trabalho e “dá muito orgulho ao WIU das antigas”, como já comentou Matuê, rapper e fundador da 30PRAUM.

FAIXA A FAIXA

Você vai encontrar nos versos de “Freestyle de Luxo” um convite para o universo do protagonista: “Bem-vindo ao mundo do Wiu / Posso te mostrar o que você nunca viu”.

Em outro momento, as letras querem traduzir as experiências de um jovem músico – que se divide entre a vida de fama, ostentação e romance. “Fogo, água, flash, likes / Champanhe, selfie / Louis V, Nike / Tesão, Funk, Trap House”, como narra na faixa “Luisa Sonza”.

Os caminhos são tortuosos para chegar no sucesso. Em suas letras, WIU declara que esse mixtape vai passar a visão da rua pra molecada que está “mirando o pote de ouro”. “Quero passar minha visão do jogo”, divide.

Na sequência, seus ensinamentos e sua visão de mundo chegam nas faixas “Ruas de Fortal”, “Oxigênio” e “Mundo do WIU”.

O WIU de “Manual de Como Amar Errado” não é mais o mesmo. Para sua festa, o rapper prepara músicas que refletem a evolução de sua jornada no jogo da vida, sem perder a essência da noite e o toque do “último puto romântico”, como se autodescreve na faixa “Puto”.

Para falar sobre sentimentos e mostrar um lado vulnerável às suas paixões, WIU lança “Chick” e “Um Pouquinho da Minha Vida”.

ROLAND TR-808

Com referências à década de 80 e 90, WIU abraça esse universo desde o título até a capa do lançamento. O rapper escolheu trabalhar com uma capa inspirada na entrada de um club estilizada em bit-art, trazendo como referência os jogos de videogame da época.

A escolha do “808” representa a frequência utilizada para fazer o grave das suas faixas. O som é fruto do sintetizador Roland TR-808, aparelho fundamental na construção da sonoridade do hip hop, na década de 80.

“Chamamos de 808 o grave que utilizamos no trap, aquela frequência de subgrave que faz tudo tremer, tá ligado? Esse som surgiu em uma máquina de produção musical da época e tinha um som bem icônico. Com o tempo, esse som evoluiu até se tornar o grave característico do trap atual”, explica o músico.

Fonte de suas inspirações, as festas e casas noturnas são os palcos onde WIU encontra o ritmo e a energia que dão vida às suas faixas. O estilo vida clubber cativa os artistas a explorar novas sonoridades e a traduzir a pulsação da noite em sua música.