“Balanço da Rede”: Wiu vive romance com sereia em novo single

Coração gelado? Jamais. Refletindo sobre as complexidades do amor romântico, o rapper WIU retorna com “Balanço de Rede”, seu novo single. Fantasioso e dramático, o videoclipe que acompanha o lançamento retrata os desafios de um casal de mundos completamente diferentes.

A novidade chega a todas as plataformas de música às 21h desta quinta-feira (12). E a produção audiovisual também já está disponível no canal de YouTube do artista.

Sonoramente, a canção revela algumas experimentações feitas por WIU em estúdio. Aqui, ele abraça com força a referência do rap “raiz”, ao mesmo tempo em que incorpora elementos da MPB.

“Essa faixa tem uma influência muito grande do trampo da Cássia Eller, que eu curto muito. Principalmente, na melodia e na forma com que canto a letra”, conta o cearense.

“Eu sei que não é fácil / Mas, se tu deixar, eu posso te mostrar o mundo mais azul”, avisam os primeiros versos da composição, que revela um eu-lírico pedindo que seu interesse romântico se abra às possibilidades do amor.

“Essa letra é puro coração. Não é sempre que me abro dessa forma, mas curti muito o resultado. ‘Balanço de Rede’ fala muito sobre as dificuldades de estar inserido em um relacionamento. O amor tem os seus desafios”, ele divide.

Essa carga emocional serve de inspiração também para o videoclipe, que vem com um tom dramático inédito na videografia de WIU. O romance entre um ser humano e uma sereia serve de enredo para o audiovisual, numa metáfora sobre os descompassos entre duas pessoas que se amam.

A nova faixa chega poucos meses após o segundo álbum do cearense, “Vagabundo de Luxo”. Acumulando hits, o artista contabiliza mais de 10,5 milhões de ouvintes mensais somente no Spotify.