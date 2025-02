WIU alcança o top 5 de maiores estreias no Spotify com “808 Club”

De Fortaleza para o mundo. Na última segunda-feira (03), o rapper WIU emplacou sua nova mixtape “808 Club“ dentre as cinco maiores estreias musicais no Spotify da última semana. O projeto, que configura-se como um manifesto da liberdade criativa do cantor, abraça as vivências do jovem artista na vida noturna de sua cidade natal e traz uma sonoridade inspirada no trap “raiz”, como ele define.

Lançado na última quinta-feira (30), o projeto foi promovido como uma festa nas redes sociais para aquecer a fanbase do cantor. O lançamento somou 1.509.440 streams nas primeiras 24 horas e manteve uma média diária de 847.795. O trabalho traz novidades inéditas na carreira do músico, como destacado na lista abaixo:

COMPOSIÇÕES AUTORAIS

Além de rapper e produtor, WIU chega à era de “808 Club” como compositor de todas as músicas da mixtape. Com letras que traduzem as experiências de um jovem músico que se divide entre a vida de fama, ostentação e romance, o jovem artista declara que quer passar a visão da rua pra molecada que está “mirando o pote de ouro”.

LUISA SONZA

Como faixa foco do disco, o nome “Luisa Sonza” surge como uma provocação ao público. Música de trabalho do lançamento, a faixa que carrega o nome da cantora pop marca o início de um diálogo criativo dentro do projeto.

COLABORAÇÕES EM ESTÚDIO

Para adicionar ainda mais originalidade, WIU convida, pela primeira vez, outros artistas para feats. Como parceria internacional, o rapper americano Lil Mosey, conhecido pelos hits “Stuck in a Dream” e “Blueberry Faygo”, traz sua visão de mundo à faixa “Oxigênio”. Além de outros nomes da cena nacional como Brandão, nova promessa da 30praum, Japa, Alee e Yunk Vino.

RAÍZES DO TRAP

Diferente de seus outros trabalhos, o cearense mergulha na produção de um projeto com uma sonoridade que resgata a essência do que aprendeu no início de sua carreira. Com esse lançamento, o artista busca não apenas inovar musicalmente, mas também intensificar a energia de suas apresentações.

SINTETIZADOR OITENTISTA

Com referências à década de 80 e 90, WIU abraça esse universo desde o título até a capa do lançamento. A referência do “808” é fruto da frequência utilizada para fazer o grave do trap de suas faixas, som do sintetizador Roland TR-808, aparelho fundamental na construção da sonoridade do hip hop.