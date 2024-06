WinZO promove ‘Dia do Pitch’ para desenvolver a produção e investimentos de jogos na América Latina

A WinZO, plataforma líder global de jogos, está preparada para revolucionar o cenário dos jogos com seu próximo ‘Dia do Pitch’, que acontece na Gamescom LATAM’, 27 de junho.O evento foi pensado para destacar jogos culturalmente relevantes e tecnologia de ponta, convidando desenvolvedores, estúdios e startups inovadoras a apresentarem suas criações. Com especial ênfase no patrimônio cultural, nas alterações climáticas e na sustentabilidade, o ‘Dia do Pitch’ visa promover parcerias para impulsionar a indústria do jogo no Brasil.

A Winzo vai investir até $5 milhões por ideia escolhida, que parte do fundo global para desenvolvedores de jogos de $50 milhões. Junto com o investimento, os desenvolvedores de jogos podem garantir um aumento de até 100 vezes em suas receitas por meio da plataforma de jogos e tecnologia da WinZO, que possui mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo, mais de 100 jogos globais e facilita mais de 4 bilhões de microtransações de jogo todos os meses.

“Como uma plataforma global de jogos, a WinZO oferece um ambiente propício para que mais de 100 desenvolvedores de todo o mundo monetizem seus jogos de maneira exclusiva, compartilhem ideias, conduzam testes, aproveitando a comunidade e os recursos da plataforma. Nosso objetivo é oferecer o tipo de parceria que gostaríamos de ter durante os estágios iniciais de construção da WinZO. A América Latina oferece um ecossistema de jogos extremamente promissor e adoraríamos investir ativamente em empresas de jogos alinhadas ao nosso negócio”, diz Paavan Nanda, cofundador da WinZO.

A América Latina é um mercado de jogos para dispositivos móveis projetado para gerar impressionantes US$5,1 bilhões até 2025. Segundo relatos, o Brasil detém atualmente o título de maior produtor de jogos da região, com sua produção mais que dobrando entre 2018 e 2022.

O Brasil também hospeda a primeira Gamescom LATAM deste ano. O país abriga mais de 1.000 desenvolvedores de jogos e ocupa o quarto lugar em downloads de jogos no mercado global de jogos móveis.

“Na Gamescom Latam, nos dedicamos a unir criatividade e tecnologia para impulsionar a indústria internacional de jogos. Nosso objetivo é apresentar os melhores jogos e as últimas tendências, proporcionando uma plataforma onde a inovação prospera. Ao permitir o acesso das partes interessadas ao capital, pretendemos capacitar os desenvolvedores, impulsionando a próxima geração de excelência em jogos. Estamos entusiasmados com a parceria com a WinZO para o primeiro Pavilhão da Índia na Gamescom Latam, que vai investir no mercado LaAm e apoiar nossa missão”, Gustavo Steinberg, CEO da Gamescom Latam. O ‘Dia do Pitch’ acontece no segundo dia da Gamescom Latam, em São Paulo.

O investimento da WinZO vem do fundo global para desenvolvedores de jogos de US$50 milhões, com o objetivo de desenvolver um ecossistema que facilite a criação de conteúdo culturalmente relevante, experiências de jogos e tecnologia que facilitem o entretenimento interativo em tempo real para o mercado global. Este fundo é voltado para empresas envolvidas em jogos e produtos auxiliares, incluindo desenvolvedores de jogos, editores, criadores de conteúdo, operações de jogos e segurança.



Pavilhão da Índia na Gamescom LATAM incentiva o intercâmbio entre Brasil e Índia

A WinZO também está montando o primeiro Pavilhão da Índia na Gamescom LATAM, com uma delegação de 20 empresas apresentando seus jogos no local, que será inaugurado pelo Embaixador da Índia no Brasil, no dia 27 de junho, incentivando as relações econômicas e comerciais bilaterais entre Índia e Brasil.

Os cofundadores e a equipe de investimentos estarão presentes na Gamescom LATAM São Paulo deste ano para se reunirem com potenciais parceiros. A empresa procura conhecer estúdios que oferecem jogos culturalmente relevantes no Brasil e na América Latina, e pretende investir valores entre US$100 mil e US$5 milhões.

Ao anunciar o investimento no ecossistema de startups do Brasil, o Embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, disse: “Estou entusiasmado em anunciar a parceria da WinZO com a Gamescom LATAM para o ‘Dia do Pitch’, que demonstra o esforço colaborativo da empresa para promover inovação e sinergias de startups entre dois mercados de jogos dominantes: Índia e Brasil. Os dois países partilham uma paisagem cultural vibrante e uma paixão pela tecnologia e criatividade. O setor dos jogos, em particular, serve como uma plataforma dinâmica para o intercâmbio cultural e a colaboração econômica, fortalecendo ainda mais os laços entre os nossos países. Parabenizo a WinZO por seus esforços colaborativos e estendo meus melhores votos aos novos empreendedores que se beneficiarão desta valiosa oportunidade. O plano da WinZO de investir no mercado brasileiro irá percorrer um longo caminho para unir os ecossistemas de startups de ambos os países.”

Desenvolvedores de jogos baseados na América Latina interessados em saber mais podem conferir as informações completas sobre ‘Dia do Pitch’ aqui: https://console.winzogames.com/gamescom-latam



Serviço ‘Dia do Pitch’

● Data: 27 de junho de 2024

● Local: São Paulo Expo, Gamescom LATAM

● Foco: jogos brasileiros culturalmente relevantes e desenvolvedores de tecnologia relacionadas

● Investimento: até US$ 5 milhões por participante, parte de um fundo global de US$ 50 milhões

· Link para inscrições e mais informações.

· Prazo para envio do pitch: 26 de junho