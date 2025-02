Wilson Seneme é demitido da presidência da Comissão de Arbitragem da CBF

Wilson Luiz Seneme foi desligado do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, após quase três anos à frente do órgão. A CBF planeja revelar a nova estrutura de sua comissão ainda hoje, com informações preliminares indicando que os ex-árbitros Rodrigo Martins Cintra e Luiz Flávio de Oliveira integrarão a equipe.

Além da mudança na presidência, a CBF anunciou que a nova comissão contará com um comitê consultivo permanente composto por especialistas internacionais, uma estratégia que visa aprimorar os critérios e a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro.

Antes de sua passagem pela CBF, Seneme atuou na Conmebol, onde ocupou um cargo similar por cinco anos e meio. Seu mandato na CBF não foi isento de críticas; no ano passado, ele se tornou o foco das reclamações de clubes devido a erros de arbitragem ocorridos no Campeonato Brasileiro.

Em agosto, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reconheceu as falhas na arbitragem nacional, embora tenha defendido Seneme durante uma coletiva. Rodrigues mencionou que “equívocos têm ocorrido” e que a inconsistência nos critérios dos árbitros deve ser discutida. “A crítica é sempre válida quando construtiva”, complementou o presidente na ocasião.

Ao assumir o cargo em 2022, Wilson Seneme expressou seu desejo de promover jogos mais dinâmicos, reduzindo a interferência da arbitragem e aumentando a transparência das decisões do VAR. Recentemente, foi implementada uma prática em que os árbitros comunicam aos torcedores as alterações de decisões realizadas pelo VAR durante as partidas.