Wilson Pedroso assume coordenação da campanha de Pablo Marçal para a prefeitura de SP

O consultor eleitoral e analista político Wilson Pedroso assumiu oficialmente, nesta quarta-feira (7), a coordenação de estrutura e estratégia da campanha de Pablo Marçal na disputa pela prefeitura de São Paulo. Com 30 anos de experiência em gestão pública e disputas políticas e diversas campanhas vitoriosas ao longo da carreira, incluindo a de Bruno Covas em 2020, Pedroso quer agora contribuir para a alavancagem do nome de Marçal junto aos eleitores paulistanos.

“Sou um profissional especialista em eleições e, neste ano, tomei a decisão de que vou ajudar a estruturação da campanha do candidato Pablo Marçal. Estou feliz com o convite que recebi e agora é arregaçar as mangas e agir para um trabalho sério, de inteligência e estratégia, exatamente da mesma forma que fiz em todas as eleições das quais participei”, aponta Pedroso.

Ele afirma que, juntamente com o presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, irá atuar com foco no processo de ampliar, ainda mais, a estrutura e a estratégia da campanha de Pablo Marçal para o cargo de prefeito. “Esse será o pilar de minha atuação e estou certo de que, apoiados no nome forte do candidato Pablo Marçal, encontraremos terreno fértil para promover a escalada da campanha”, disse o coordenador.

Wilson Pedroso é especialistas em eleições e, por meio de suas consultorias, ajuda políticos de todo país na construção de imagem e estruturação de campanhas e mandatos. Formado em Direito, concluiu dois MBAs Executivos – um pela FIA (Fundação Instituto de Administração) da Universidade de São Paulo e outro pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Pedroso é coautor do livro “Vencer a Eleição – Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória”, lançado neste ano de 2024 juntamente com o jornalista Luciano Suassuna. Ocupou cargos executivos na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado e no governo federal, além da Câmara dos Deputados, em Brasília, e da Câmara Municipal de São Paulo. Também tem passagens pela iniciativa privada e por empresas estatais como a EMTU e a Sabesp.