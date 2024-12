William Bonner fala sobre possível aposentadoria

O renomado jornalista William Bonner participou recentemente do evento Melhores do Ano 2024, onde seu colega César Tralli foi agraciado com o troféu de Jornalismo. Bonner conversou com o Hugo Gloss, que levantou questões acerca dos rumores sobre uma possível aposentadoria do apresentador.

Em resposta, Bonner não confirmou uma data para deixar a Globo, mas revelou que já considera o momento de descansar após quase quatro décadas dedicadas ao jornalismo. “Claro que sim [pensa em aposentadoria]. Quem é que não pensa em se aposentar? Tenho 38 anos de carreira”, afirmou, abordando diretamente as especulações que circulam sobre sua saída da emissora.

César Tralli

Quando questionado sobre a possibilidade de César Tralli assumir o comando do Jornal Nacional no futuro, Bonner foi claro em seu apoio: “Totalmente, claro que sim”.

O jornalista aproveitou para elogiar as habilidades de Tralli, descrevendo-o como um dos profissionais mais qualificados da Globo para ocupar tal posição quando o momento chegar. “César Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”, ressaltou.