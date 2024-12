Premiação “Melhores do Ano” revela vencedores em grande cerimônia

O programa “Domingão Com Huck“, exibido no último domingo, 15 de outubro, na TV Globo, foi o palco da revelação dos vencedores do renomado prêmio “Melhores do Ano“. A atração, que cativou o público com uma combinação de música e humor, contou com a apresentação de Luciano Huck e performances especiais.

O espetáculo teve início com um emocionante número musical protagonizado por Ivete Sangalo, Gloria Groove e Simone Mendes, que animaram os telespectadores com suas vozes marcantes. Em seguida, o comediante Paulo Vieira divertiu a audiência com suas piadas ácidas e carismáticas.

Após essa abertura descontraída, Luciano Huck deu início à cerimônia de premiação, anunciando os vencedores em diversas categorias. O apresentador interagiu com artistas e jornalistas da emissora, trazendo um toque de proximidade e informalidade ao evento. Além disso, histórias inspiradoras de indivíduos comuns foram destacadas ao longo da noite.

No segmento dedicado aos atores de novela, Chay Suede e Andréa Beltrão se destacaram como os grandes vencedores. Na categoria de coadjuvantes, Daphne Bozaski e Vladimir Brichta foram agraciados pela sua atuação notável. Já Marjorie Estiano e Juan Paiva brilharam entre os atores de séries. A novela “Renascer” conquistou o título de Melhor Novela do Ano, consolidando seu sucesso nas telinhas.

Os fãs tiveram a oportunidade de acompanhar a cerimônia ao vivo pela TV aberta ou através da plataforma de streaming Globoplay, garantindo uma ampla cobertura do evento.

Confira abaixo a lista completa dos vencedores do prêmio “Melhores do Ano 2024”.

Novela

Mania de Você

No Rancho Fundo

Renascer (vencedora)

Atriz de Novela

Adriana Esteves, a Mércia de Mania de Você

Agatha Moreira, a Luma de Mania de Você

Andrea Beltrão, a Zefa Leonel de No Rancho Fundo (vencedora)

Ator de Novela

Chay Suede, o Mavi de Mania de Você (vencedor)

Juan Paiva, o João Pedro de Renascer

Marcos Palmeira, o José Inocêncio de Renascer

Atriz Coadjuvante

Daphne Bozaski, a Lupita de Família é Tudo (vencedora)

Drica Moraes, a Joyce de Volta por Cima

Edvana Carvalho, a Inácia de Renascer

Ator Coadjuvante

Ailton Graça, o Edson de Volta por Cima

Matheus Nachtergaele, o Norberto de Renascer

Vladimir Brichta, o Egídio de Renascer (vencedor)

Revelação do Ano

Alice Carvalho, a Joana de Renascer

Gabz, Viola de Mania de Você

Larissa Bocchino, a Quinota de No Rancho Fundo (vencedora)

Série do Ano

Fim

Justiça 2 (vencedora)

Os Outros (2ª temporada)

Atriz de Série

Belize Pombal — Justiça 2

Letícia Colin — Os Outros (2ª temporada)

Marjorie Estiano — Fim (vencedora)

Ator de Série

Eduardo Sterblitch — Os Outros (2ª temporada)

Juan Paiva — Justiça 2 (vencedor)

Julio Andrade — Betinho

Jornalismo

César Tralli (vencedor)

Maju Coutinho

William Bonner

Profissional do Esporte

Everaldo Marques

Karine Alves (vencedora)

Luis Roberto

Humor

Fábio Porchat

Paulo Vieira (vencedor)

Tata Werneck

Música do Ano

Dois Tristes – Simone Mendes (vencedora)

Macetando – Ivete Sangalo e Ludmilla

Nosso Primeiro Beijo – Gloria Groove