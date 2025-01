Whey Protein: o suplemento alimentar que ganhou o coração dos brasileiros

Cuidar da saúde do corpo e do bem-estar físico são duas preocupações presentes na mente dos brasileiros na atualidade. As pessoas cada vez mais buscam praticar algum exercício físico ou apenas realizar uma caminhada no parque, no caso dos mais idosos, para manter a longevidade. Neste cenário, a alimentação é um dos pontos principais que contribuem para que o ganho de massa ou para que as vitaminas sejam repostas no organismo, dia após dia. E a alimentação ganhou um forte aliado: o Whey Protein.

Um dado que comprova que o Whey Protein tem se destacado entre os brasileiros vem da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad). Segundo o boletim divulgado em 2022, já naquele ano, o consumo do suplemento alimentar teve um aumento de 25% entre nacionais e importados, em relação ao ano anterior.

Nesse cenário, o Whey Protein se tornou uma opção para aqueles que precisam repor as proteínas no corpo ou obter um ganho na musculatura. Conforme o nutricionista esportivo e fisiologista, Dr. Bruno Pieri, a suplementação é indicada pelos profissionais da saúde pela facilidade de poder aumentar o aporte proteico, em momentos no qual o indivíduo não consegue atingir a necessidade nutricional. “O Whey, como o da Nutflav, irá complementar a alimentação, para que se consiga suprir essa saciedade diária que temos do consumo de algum nutriente”, complementa.

Como o suplemento possui aminoácidos e proteínas, que o corpo não consegue produzir por conta própria, pode ser consumido pela maioria das pessoas, desde os atletas até os idosos. A orientação, em todos os casos, é que o consumo se dê com a orientação de um profissional de nutrição. “Não é apenas para praticante de exercício físico, vemos pessoas que não praticam atividade e têm dificuldade de atingir a quantidade proteica através da alimentação. E nesse sentido que a proteína do soro do leite vai ajudar a repor e suprir os nutrientes no corpo”, explica o doutor.

Substituição na alimentação

O Whey Protein da Nutflav é um suplemento que auxilia as pessoas a atingirem sua necessidade proteica. Muita gente possui dificuldade em consumir os nutrientes ou alimentos que contenham fontes de proteína em outras refeições, além do almoço. Por isso, de acordo com o nutricionista, a inclusão do whey nas refeições do restante do dia pode auxiliar a conseguir uma boa quantidade de proteínas.

Dessa forma, o suplemento pode ser uma alternativa de consumo em horários estratégicos, como no café da manhã, da tarde ou no jantar. Principalmente no caso da Nutflav, por ser produzido em embalagens com doses de consumo único e poder ser transportado na mochila ou bolsa, para onde a pessoa for, trazendo praticidade ao dia.

Whey para todos

Para além dos atletas e pessoas que busquem uma alimentação mais saudável, como relata Pieri, o Whey Protein também é recomendado aos idosos, pessoas com desnutrição ou que tenha feito uma cirurgia bariátrica, por exemplo.

“O whey é um suplemento amplamente estudado, em várias situações. Em todas elas, muitas vezes ele ajuda a recuperar a massa muscular e a atingir a quantidade de proteínas. Como também para o atleta, que pode ter uma necessidade aumentada, visando a recuperação do tecido muscular. Ou seja, ele possui uma ampla variedade de ações, e não é só para o praticante de exercício físico”, pondera.