Wesley Safadão volta ao Curitiba Country Festival 

O 16º Curitiba Country Festival promete agitar Curitiba nos dias 24 e 25 de maio, no Expotrade Convention Center, trazendo uma verdadeira celebração da música sertaneja e popular. E quem vai esquentar ainda mais o evento é o fenômeno Wesley Safadão, que se junta a um time de estrelas da música brasileira.

Considerado um dos maiores nomes da música nacional, o artista traz ao festival um repertório repleto de sucessos que conquistaram milhões de fãs ao redor do Brasil e do mundo.

Com sua energia contagiante e um estilo único que passeia pelo forró, arrocha e se mistura ao sertanejo e música pop, Wesley Safadão promete entregar um show inesquecível, cheio de surpresas e momentos especiais com os hits “Camarote”, “Aquele 1%” e “Igual Ela Só Uma”, “Ar Condicionado no 15”, entre muitos outros hits, no primeiro dia do evento.

“Estou muito animado para voltar ao palco do Curitiba Country Festival! Esse é um dos maiores e mais especiais eventos de música do Brasil, e sempre é uma alegria imensa sentir o carinho e o calor do povo do Paraná. A galera realmente entra na vibe do show, canta junto, e faz com que cada momento seja inesquecível. Para essa edição, preparei um show cheio de hits, além de algumas surpresas para os meus fãs“, declarou o artista.

A carreira de Wesley Safadão é marcada por grandes marcos, desde o início com o Garota Safada até o sucesso solo, que o levou a se apresentar em grandes palcos do país e do exterior, além de milhões de visualizações em suas redes sociais e plataformas de streaming.

Para este show no Curitiba Country Festival, os fãs podem esperar um espetáculo cheio de energia, emoção e, claro, muitos sucessos. Além das músicas mais amadas pelos seus seguidores, Wesley também promete interagir de perto com o público, criando uma atmosfera de festa e alegria, que é marca registrada das suas apresentações.

A programação completa do CCF25 oferece uma rica diversidade de estilos e atrações para agradar a todos os gostos. Confira o line-up abaixo:

Sábado – 24/05

Luan Santana

Wesley Safadão

Pedro Sampaio

Clayton & Romário

Fernando & Sorocaba

Brenno & Matheus

Domingo – 25/05

Maiara & Maraisa

Simone Mendes

Menos É Mais

Murilo Huff

Traia Véia

Jeann & Julio

Os ingressos estão à venda no site oficial curitibacountryfestival.uhuu.com e em diversos pontos autorizados. Mais informações abaixo.

Este festival conta com a modalidade Ingresso Solidário*, que dá direito a 45% de desconto na compra do ingresso mediante doação de 1kg de alimento não-perecível (exceto sal, açúcar e farinha) no dia do evento (consulte o regulamento no site do festival). As doações serão destinadas à instituições que atendem abrigos, ONGs e Bancos de Alimentos. Vale ressaltar que, as opções de meia-entrada e solidária são válidas apenas para o setor Arena Vip (setor que não oferece open bar). Confira o regulamento completo no site do festival ou no serviço abaixo.

O CCF25 promete proporcionar novamente uma experiência musical de altíssima qualidade, com uma programação repleta de diversão e entretenimento para todos os públicos.

O Curitiba Country Festival é uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento.

Além da diversidade musical, o evento se destaca pela estrutura de alto padrão, com opções de conforto para todos os gostos. O Expotrade Convention Center contará com três diferentes espaços para curtir o festival:

BACKSTAGE: Open bar (água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin, energético, drinks especiais), restaurante e finger foods, entrada exclusiva para o setor, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, banheiros exclusivos, massagem e salão de beleza* (*alguns serviços do salão poderão ser cobrados à parte);

CAMAROTE: Open bar (água, refrigerante, cerveja), entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, banheiros exclusivos, lounge de descanso e praça de alimentação (com produtos à venda);

ARENA VIP: Espaço amplo em formato pista, com banheiros exclusivos e bares (alimentos e bebidas à venda).

Com uma infraestrutura de ponta, o local é totalmente adaptado para receber grandes eventos, oferecendo banheiros, lojas diversas (incluindo merchandising), bares e uma ampla área de alimentação, com opções variadas para o público.

Além disso, o Expotrade Convention Center está estrategicamente localizado na região metropolitana de Curitiba, com fácil acesso para o público local e excursões de cidades vizinhas e outros estados. O evento deve atrair pessoas de todo o Estado do Paraná e Santa Catarina, além de capitais como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e até Belo Horizonte.

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região, movimentando diversos setores da economia local, gerando empregos diretos e indiretos, e proporcionando uma opção de entretenimento de qualidade para um público fiel e eclético.

BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS:

Por meio do Clube Opus, um clube de vantagens exclusivas válido para eventos produzidos pela Opus Entretenimento em diferentes Estados do Brasil, você obtém benefícios que irão expandir sua experiência. Recheado de vantagens, o sócio pode obter desconto em ingressos, entrada preferencial, ações promocionais e muito mais! Seja sócio e aproveite os benefícios para o Curitiba Country Festival com descontos de 30% até 70%. Confira a disponibilidade de descontos, setores e limitação de ingressos. Saiba mais em clubeopus.com.

Links relacionados:

https://www.instagram.com/countryfestival

https://www.youtube.com/@curitibacountryfestival

https://twitter.com/curitibacountry

Serviço Curitiba Country Festival 2025

Datas: 24 e 25 de maio de 2025

Local: Expotrade Convention Center

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Ingressos: a partir de R$ 96,00 em até 12x

Classificação:

** Nas áreas de Open Bar (Camarote e Backstage), permitida a entrada apenas de maiores de 18 ANOS.

** Na Arena Vip, permitida a entrada de 12 a 17 ANOS – Desde que acompanhados dos pais ou responsáveis.

**O modelo da autorização: http://bit.ly/modeloautorizacaomenor, o mesmo deve ser preenchido, assinado pelo responsável e entregue impresso no acesso ao show (evento). Mediante apresentação do documento de ambos.

** Menores de 12 anos não entram no evento, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Valores

Setores Passaporte:

Arena Vip: a partir de R$ 175,00+ taxas

Backstage: a partir de R$ 1.165,00+ taxas

Camarote: a partir de R$ 540,00+ taxas

Setores Sábado:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 96,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 770,00+ taxas

Camarote PROMOCIONAL: a partir de R$ 350,00+ taxas

Setores Domingo:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 96,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 770,00+ taxas

Camarote PROMOCIONAL: a partir de R$ 350,00+ taxas

Venda Online: https://curitibacountryfestival.uhuu.com

Pontos de venda:

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Bilheteria do Shopping Crystal • Com taxa de serviço

2º Piso do Shopping Crystal

Rua Comendador Araújo, nº. 731 • Quiosque no Piso L2

Batel • Curitiba • PR

Horário de funcionamento: segunda a domingo e feriados das 14h às 17h e 17h15 às 20h.

Bilheteria Local • Expotrade Convention Center • Somente no dia do festival

Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, nº 10454

Vila Amélia • Pinhais • PR

Horário de funcionamento: sábado (24/05) e domingo (25/05), das 9h às 22h.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras.

Parcelamento no cartão de crédito: até 1x sem juros, de 2x até 12x com juros de 1,99%.

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Meia Entrada/Descontos (somente para os setor Arena Vip ou Arena Vip – Passaporte):

50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos baixa renda comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros descontos:

70% de desconto no setor Arena Vip para Sócios Clube Opus, limitado a 1500 ingressos por dia de apresentação, sendo 02 por sócio. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus. *Esse desconto não é válido para o setor Arena Vip – Passaporte.

45% de desconto no setor Arena Vip para Ingresso Solidário, mediante a doação de 1kg de alimento (somente insumos não perecíveis) no dia do evento. *Esse desconto não é válido para o setor Arena Vip – Passaporte.

30% de desconto no setor Camarote para Sócios Clube Opus, limitado a 1500 ingressos por dia de apresentação, sendo 02 por sócio. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não cumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus. *Esse desconto não é válido para o setor Camarote – Passaporte.

30% de desconto no setor Backstage para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 300 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus. *Esse desconto não é válido para o setor Backstage – Passaporte.

Atenção:

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Dicas úteis:

Dê preferência ao transporte público. Caso opte por usar seu automóvel, programe-se;

Evite tumultos. Saia com pelo menos 4 horas de antecedência;

Verifique eventuais vias que estarão bloqueadas para o evento;

Escolha o transporte coletivo. Verifique o site da Prefeitura para opções e horários;

Não aceite extorsão de tipo algum (flanelinhas, taxistas, camelôs etc.);

Não compre ingressos na rua de pessoas desconhecidas;

Use roupas leves e hidrate-se constantemente;

O evento é a céu aberto, venha preparado para potenciais mudanças de clima;

Atente-se aos seus pertences, o evento não se responsabiliza por objetos perdidos;

Não esqueça seu documento de identificação com foto.

Objetos proibidos: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (Ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.