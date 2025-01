Eric Land e Wesley Safadão lançam “Sem Consideração”

O cantor Eric Land, em parceria com Wesley Safadão, lançou a faixa “Sem Consideração”. A música, que mistura uma letra forte e uma batida envolvente, é o destaque do novo DVD gravado no prestigiado Villaggio JK, em São Paulo. Composta por Eric Land, Gabriel BK, Lourival no Beat e Matheus ALK, a canção representa mais um passo importante na trajetória do artista.

Na letra, Eric Land traz um desabafo poderoso sobre o fim de uma relação tóxica. Frases como “Minha cama não é oficina pra tirar você do prego” e o marcante refrão “Sem consideração, vou botar pra fuder / Se prepara aí, o nível vai descer” mostram o tom de superação e atitude da faixa, que promete conquistar as paradas de sucesso. “Essa música fala sobre ter coragem de se impor e virar a página, mas sem perder o ritmo e a energia que a galera gosta. É um trabalho que me deixa muito feliz,” destaca Eric Land.

O DVD Eric Land Ao Vivo em São Paulo, gravado no Villaggio JK, veio para reforçar a versatilidade do artista e celebrar um momento especial de sua carreira. Antes de “Sem Consideração”, o artista já havia emplacado sucessos ao lado de grandes nomes, como Natanzinho Lima, Mari Fernandes, Léo Santana, Kamisa 10 e MC Robs. Cada colaboração trouxe um ingrediente a mais, consolidando Eric Land como um dos principais nomes do forró e do piseiro da nova geração.

Produzida por Lourival no Beat, a faixa também reforça a identidade musical de Eric Land, que combina letras marcantes com uma batida moderna e dançante. O clipe já está disponível no canal do YouTube de Eric Land. Com essa nova aposta, o cantor segue conquistando espaço e firmando seu nome entre os grandes da música.