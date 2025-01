Wesley Safadão promete show “até o amanhecer no Arrocha Safadão em Fortaleza

Fortaleza será palco da segunda edição do novo projeto de Wesley Safadão, o Arrocha Safadão. No dia 25 de janeiro, o cantor retorna à sua cidade natal para comandar uma noite histórica no estacionamento da Arena Castelão, prometendo música boa, emoção e muita energia até o amanhecer. O evento segue o sucesso da estreia realizada em São Paulo no mês passado.

Em suas redes sociais, o cantor convocou os fãs para a grande festa: “Fortaleza, bora amanhecer ao som de muito arrocha e música boa? Dia 25 de janeiro eu encontro vocês no Arrocha Safadão no estacionamento da arena castelão! Quem vai?”.

Parte do novo projeto de Wesley Safadão, que celebra o gênero arrocha, o evento organizado pela Camarote Shows traz um repertório especial e a promessa de uma festa que se estenderá até o amanhecer, reforçando a conexão única do cantor com Fortaleza. A noite contará ainda com as participações de Heitor Costa e Natanzinho Lima, garantindo emoção e músicas que vão embalar o público até os primeiros raios de sol.

Serviço

Arrocha Safadão Fortaleza

Data: 25 de janeiro, a partir de 21h

Local: Estacionamento da Arena Castelão

Participações: Heitor Costa e Natanzinho Lima

Venda de ingressos:

Online: Virtual Tickets

Físico: Ranço de Poço Maraponga e Parquelândia