Wesley Safadão lança “Arrocha Safadão 2”

Wesley Safadão lançou na última sexta-feira, 10 de janeiro, o tão aguardado álbum “Arrocha Safadão 2”, gravado no dia 7 de dezembro na Arena Corinthians, em São Paulo.

Disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial do cantor no YouTube, o álbum apresenta oito faixas que prometem conquistar os fãs com grandes sucessos e interpretações inesquecíveis. O repertório inclui músicas como “Borboletas”, “Maus Bocados”, “Vou Fazer Pirraça”, “Por Enquanto/Menina Veneno”, “Romance”, “De Quem É a Culpa”, “Fogueira” e “Paredes”.

Este novo projeto reafirma a essência de Wesley Safadão, trazendo uma combinação única de emoção e energia que certamente cativará ainda mais o público.